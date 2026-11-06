展現和解 川普認敗選因伊戰油價

民主黨在三日美國期中選舉取得壓倒性勝利掌控國會，選民透過選票狠狠教訓美國總統川普。川普四日選後首度公開露面，坦言對伊朗開戰推升油價是拖累選情的原因之一，但堅稱即使重來一次仍會做出相同決定。他警告民主黨若彈劾他就會毀滅，還宣稱民主黨已表達善意。

民主黨不排除彈劾川普

最新投開票與預估數據，民主黨可望在參院一百席當中掌握約五十六席，眾院將可拿到二五八席，遠超過過半所需二一八席，創下卅三年來在眾院最大優勢。美聯社指出，自二戰以來，參眾兩院控制權在同一次期中選舉中同時翻盤，先前僅出現過三次，堪稱大變局。

國會民主黨人急於回應選民對變革的訴求，準備啟動「百日議程」，旨在降低汽油、食品雜貨和醫療保健成本，同時計畫對川普及其政府展開監督與調查，不排除採取彈劾行動。

川普稱若重來也會開戰

川普四日選後首度公開露面，出席白宮新宴會廳工程上梁儀式，大談白宮整建計畫。演說後被記者問及伊朗戰爭是否拖累共和黨選情時，川普說：「我認為大致上是真的，因為這讓汽油價格在短期內上漲了一些。」但他堅稱如果重來一次還是會這麼做，因為不能讓伊朗擁有核武。

川普表現和解姿態，暗示願與民主黨合作，表示已接到民主黨方面傳來善意，也警告未來可能陷入政治僵局，威脅將動用總統否決權來阻撓民主黨議程；他說：「我可不想在未來兩年，整天就坐在那兒否決掉所有東西。」

川普警告，民主黨明年掌控國會後如果對他發起彈劾，將會「摧毀」自己的政黨。

明年一月三日新國會開幕，民主黨表明將恢復國會制衡功能，並優先處理生活成本的問題。可望成為美國史上首位非裔眾院議長的眾院民主黨領袖傑佛瑞斯說，「我們聽到了你們的聲音」。參院民主黨領袖舒默四日坦承，民主黨這次大勝或許並非出於選民熱切擁護，而是拒絕川普的政黨。

紐約時報報導，共和黨這次選前擁有創紀錄的募款金額、世界首富馬斯克金援、最高法院對競選資金的有利裁決等優勢，卻因川普發動不得人心的伊朗戰爭而大敗。共和黨民調專家今年夏季就已警告川普政府，推進與伊朗談判降低油價就能挽救全黨支持度，但川普卻毫不理會，宣稱汽油價格飆漲「只是很小的代價」，選前站台還把談話重心放在白宮宴會廳與華府翻修。

「川普再廢話 下次再輸」

白宮如今士氣低落，準備面對人事異動及國會調查。共和黨政治顧問表示，如果川普未來兩年繼續講這些廢話，共和黨下次還會再輸。

紐時報導，部分伊朗人開玩笑說，川普開戰原本要推翻伊朗威權政府，結果自己被推翻。伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫說，美國選民已對戰爭說不。

伊朗最高國家安全委員會秘書長雷札伊說：「伊朗人民在戰場及荷莫茲海峽讓川普遭遇戰略失敗，還讓他在華府遭遇政治失敗。與此同時，美國人民卻得為他的戰爭埋單。」