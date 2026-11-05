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民主黨該如何反制總統否決權？ 克魯曼：提好法案逼川普否決

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國期中大選落幕，總統川普未來兩年仍掌控外交、國安和聯邦政府國內運作控制權，他也揚言要動用否決權封殺民主黨推動的法案，而民主黨即使掌控國會兩院，也無法掌握足夠票數凌駕總統的否決權。民主黨該怎麼做？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼5日獻策：就借力使力，逼川普動用否決權。

克魯曼指出，民主黨如今握有國會委員會議事槌，還有傳喚權可啟動調查和舉行聽證會，就應追究「川普幫」種種運用公器自我圖利的貪腐行為。讓這些貪腐行為攤在陽光下，對他們究責。

此外，縱使川普揚言揮舞否決權，民主黨勝選後挾著廣大的新民意，在川普剩餘兩年任期內該怎麼做？

克魯曼建議，民主黨人應草擬一長串法案，為美國民眾解決攸關他們切身利益的問題。一旦備受民眾支持的法案遭川普否決，就逼每一個共和黨籍議員表態--表明自己是站在川普這邊，還是站在民眾這邊。只要法案夠好，就可能吸引共和黨的票。

什麼法案可讓共和黨人士跑票、轉而支持民主黨提的法案？克魯曼認為，民主黨不應畏懼提出目標宏大的法案，像是「全民聯邦醫療保險」（Medicare-for-All）。也應該提出規模較小的方案，像是允許不滿65歲的美國人加入聯邦醫保。更應提法案立即恢復「歐記健保」補助；這些補助遭川普幫封殺，導致健保保費激增。

外交政策方面，克魯曼主張民主黨應通過加強對俄羅斯制裁的法案，並恢復對烏克蘭援助。這些都有強大的美國民意力挺。

其他明顯的立法點子還包括：

拒絕在敗象畢露的美伊戰爭上，再浪擲數十億美元；

終止川普2.0關稅；

實施政策保護美國人，抵禦人工智慧（AI）與資料中心衍生的危險；

改革稅制，使稅法不再圖利富人或助長避稅行為；

終結美國移民和海關執法局（ICE）濫權；

終止自殘式的移民政策；

重建消費者金融保護局（CFPB），並賦予執法權力；

對石油公司開徵暴利稅；

推行政策促進成本效益高的綠能，例如太陽能和風力發電；

推動立法禁止政治人物及其家人假公濟私牟利。

克魯曼認為，以上這些議題客觀而言都有利公益，備受民意支持，民主黨若法案擬得好，迫使川普動用否決權，可望向全國展示，川普對造福人民的好政策百般掣肘，自己推行的政策卻犧牲民眾利益，一味圖利富人、川普及其朋黨。

美國期中選舉

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