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美國期中選舉掀起民主黨「藍色海嘯」 華爾街投資六大轉向揭密

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國期中選舉掀起民主黨「藍色海嘯」，華爾街隨之大舉調整股市布局，以因應即將到來的政策變動。法新社
美國期中選舉掀起民主黨「藍色海嘯」，華爾街隨之大舉調整股市布局，以因應即將到來的政策變動。法新社

美國期中選舉掀起民主黨「藍色海嘯」，華爾街隨之大舉調整股市布局，以因應即將到來的政策變動。以下為華爾街調整投資方向的六大觀察重點：

從川普主導政策，轉向白宮和國會相互牽制：民主黨重掌國會兩院，總統川普推動重大法案和擴大財政支出將面臨更多阻力。投資人期待，兩黨相互牽制，能減少政策變數。

選後華爾街調整投資方向
選後華爾街調整投資方向

川普接受選舉結果，也讓原本擔心選後紛爭的市場鬆一口氣。但新國會明年1月才就任，川普仍掌握行政權，隨時可能透過關稅或軍事行動，持續影響市場。

從戰爭推高物價，轉向期待油價和利率壓力減輕：副總統范斯將共和黨敗選歸咎於伊朗戰爭後，交易員押注白宮將更積極尋求外交解方，讓石油供應重返全球市場。

市場期待，戰爭降溫和財政支出受限，能減輕通膨和利率壓力。但油價下跌反映的是預期，不代表戰事已近尾聲。

從全面追捧AI，轉向精挑細選「真贏家」：民主黨在德州、俄亥俄州等資料中心重鎮拿下州長職位後，將更嚴格檢視資料中心建案對當地居民的影響，可能導致AI建設熱潮降溫。

然而，擴建速度放慢可能減輕大型科技公司的支出壓力，並強化科技巨擘的議價權，而運算資源供應商和新雲端業者可能面臨訂單和還款壓力。市場將更重視企業的現金、融資能力和投資報酬。

從選前減碼避險，轉向回補部位、布局年底行情：避險基金在選前降低美股部位、增加看空押注，在選舉未引發重大市場衝擊後，紛紛解除避險、回補部位。

摩根大通認為，股市短線反彈的條件已改善，建議布局科技和景氣循環股，並偏重後者。Citadel證券則說，企業獲利仍有支撐，年底前仍有進場空間。

從金融鬆綁，轉向國會加強監督：川普近兩年推動金融鬆綁，民主黨接掌國會後，可能開始關切私募信用基金限制贖回、銀行降低資本緩衝後的風險、預測市場的內線交易疑慮，以及科技業「循環融資」安排等議題。

國會能透過聽證會、文件調閱和預算程序施壓，但要阻止政府繼續鬆綁，能力仍有限。

從政治關係助力，轉向檢視企業的政治風險：民主黨已放話將調查與川普政府關係緊密的企業，全球首富馬斯克將首當其衝。

其他可能被針對的產業，包括醫療保健、移民執法的民間承包商以及石油等產業。

美國期中選舉

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