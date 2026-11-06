范斯切割川普 稱伊朗戰爭造成敗選

美國副總統范斯四日在社群平台發文指出，共和黨在期中選舉大敗是因為伊朗戰爭。他表示，所有支持伊朗戰爭的人都必須面對一個事實，就是把國會掌控權拱手讓人。

美聯社指出，范斯試圖與這場敗選畫清界線，並與川普保持距離。

范斯指出，「每個人都知道我們為什麼會輸。我們敗選的原因就是戰爭。總統本人昨晚也這麼說了。」

他說，所有坦誠的對話都必須以此做為起點，「如果想要爭辯說這是值得的，說失去未來六年參院掌控權是值得的，那就這麼說吧。」

范斯指出，他的民調專家朋友表示，許多二○二四年支持川普的選民非常憤怒，因此投給民主黨。想找回這些背棄川普的選民，有四大答案，一是結束戰爭，二是專注於生活成本和通貨膨脹問題，三是貫徹「美國優先」，四是改變美國與以色列的關係。

紐約時報報導，川普四日被媒體問到是否看過范斯的檢討貼文時，川普表示范斯的評估「基本上屬實」，但川普表示，「如果讓我再做一次，我還是會這麼做」，他說他別無選擇只能攻擊伊朗。

范斯一貫主張美國克制海外軍事干預，在川普發動伊朗戰爭後，范斯很少為這場衝突辯護，一度代表美國和伊朗談判但並未成功。

民主黨全國委員會發言人博格林說，如果范斯反對攻打伊朗，「為什麼他沒有強烈表達出來？為什麼他不辭職？最重要的是，為什麼他不站出來維護美國人民的利益？范斯要為本屆政府的失敗負責」。

外界猜測這次敗選可能促使川普改組內閣，撤換力主對伊朗開戰的國防部長赫塞斯。多名知情人士透露，川普持續當面或透過電話詢問身邊顧問，赫塞斯是否應該留任，但公開露面時仍表示「我認為他做得非常好」。部分不滿赫塞斯的共和黨議員已表明，最快下周將提案彈劾赫塞斯。一名消息人士告訴ＣＢＳ新聞，將在明年一月初卸任的共和黨佛州州長德桑提斯，可能接任防長。

佛州州長德桑提斯參選下屆總統呼聲高。法新社

在佛州，共和黨逆勢守住版圖，保住州長、副州長、州檢察長與州財務長等州級公職，並持續掌握州議會兩院，該州廿八個聯邦眾院席次共和黨可望拿下廿席，共和黨人將功勞歸於德桑提斯，外界熱議他角逐二○二八年總統大選的前景。