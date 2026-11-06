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對伊朗三岔路 川普步步驚心

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普已承認，美伊戰爭讓共和黨在期中選舉付出慘痛代價，如今必須決定是停損並達成協議，還是加倍強硬再度展開轟炸。然而，他面臨的所有選項都有問題，沒有任何簡單俐落的方法能在伊朗「完成任務」。

Axios報導，川普數周來一直表示，無論採取什麼方式，他都會在選舉後結束戰爭。川普一名前顧問表示：「輸掉期中選舉是一回事，但川普不想看起來像個輸了兩次的人。」

第一個選項是發動攻擊，但重新開戰極不受歡迎，不僅讓汽油價格居高不下，也可能無法取得更好的軍事成果。另一個選項是談判，但伊朗官員若拒絕讓步，或在川普遭遇政治挫敗後認為他處於弱勢進而提高要求，川普將難達成協議。

最後則是幕僚所說的「勒緊伊朗脖子」，也就是維持現狀，持續實施海上封鎖與嚴厲經濟制裁，讓伊朗政權「慢慢腐爛」，同時繼續試探伊朗達成協議的意願。不過，這種做法可能需要數月才能看到進展。

伊朗官員慶祝川普選舉失利，聲稱這顯示伊朗正在贏得戰爭，伊朗幸災樂禍的態度可能讓川普更傾向重新開戰。

美國期中選舉 川普 伊朗

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