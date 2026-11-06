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彈劾川普？民主黨內部有歧見

聯合報／ 編譯季晶晶周辰陽／綜合報導
民主黨奪下美國國會控制權後，眾議院少數黨領袖、紐約州眾議員傑佛瑞斯（中）四日在華盛頓舉行記者會。左為民主黨國會競選委員會主席、華盛頓州眾議員德爾貝內；右為麻薩諸塞州眾議員克拉克。法新社
民主黨奪下美國國會控制權後，眾議院少數黨領袖、紐約州眾議員傑佛瑞斯（中）四日在華盛頓舉行記者會。左為民主黨國會競選委員會主席、華盛頓州眾議員德爾貝內；右為麻薩諸塞州眾議員克拉克。法新社

美國民主黨在期中選舉大勝，成功攻進共和黨傳統票倉，但如何提出具體政策改善民眾生活，並維持黨內團結，將是接下來的重要考驗。金融時報指出，民主黨雖取得國會優勢，但在關稅、醫療政策及是否彈劾川普等議題上，仍存在明顯分歧。

在貿易政策方面，民主黨可能將關稅列為優先處理事項。由於不少美國民眾認為關稅推升物價，部分國會人士認為，民主黨有機會藉此爭取民意支持，包括以法案撤回部分關稅措施，或限制總統任意加徵關稅的權力。若能降低關稅帶來的物價壓力，有助回應選民對生活成本的關切。

民主黨全國委員會主席馬丁表示，選舉結果是共和黨的重大警訊，也是民主黨的重要機會，但必須在國會展現施政能力，才能維持選民信任。

可望出任眾院議長的傑佛瑞斯承諾，將以降低生活負擔為施政核心，並整合黨內左翼與中間派力量。他在致黨內同僚的信中表示，眾院過去如同川普政府附屬機構的時代已結束，國會將重新履行制衡行政部門職責。

傑佛瑞斯提到「川普利益集團」，表示任何竊取、剝削或損害美國人民利益的人，都不能再躲避責任，民主黨將追究相關人士責任。

不過，對於川普政府官員及川普家族涉及的貪腐指控，民主黨內對調查力道與是否彈劾川普存在不同看法。部分人士支持舉行聽證會但反對彈劾，認為應避免讓選民覺得民主黨優先進行政治報復，忽略改善民生。

醫療政策方面，部分進步派主張擴大政府醫療計畫與補助，甚至推動全民聯邦醫療保險，大幅改革現有制度，但中間派並不完全認同。如何在擴大醫療保障與控制政府支出之間取得平衡，將是黨內協商的難題。

參院方面，舒默預料將續任民主黨領袖，民主黨在新參院一百席至少掌控五十四席，席次優勢有助於降低議員跑票對推動法案的影響。

美國期中選舉 川普 民主黨 傑佛瑞斯

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