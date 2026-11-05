美國選後政治僵局有利市場？ 伊爾艾朗：3重不確定因素將加劇市場波動

美國期中選舉大勢底定，民主黨掌控國會兩院，共和黨籍總統川普持續坐鎮白宮，形成「政府分治」，任一黨都難通過立法，而厭惡政府干預的金融市場向來歡迎這種「良性僵局」。但安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗對這種看法不以為然。

伊爾艾朗認為，所謂選後華府政治僵局對金融市場有利的論點，未來數周和數月將受到考驗。

川普政府在關稅、外交決策方面，仍保有相對自由的施展空間。

而且，不確定性並未因為選舉落幕而煙消雲散。伊爾艾朗指出，選後仍有三大政治不確定因素，將影響市場和經濟展望。

一、在新科議員宣誓就職、共和黨讓出國會控制權之前，共和黨會如何設法通過他們他們視為優先的法案？

二、民主黨將在新國會採取哪些策略，以提高贏得2028年大選的勝算？

三、川普有何反應？畢竟他之前就已倚賴逕自簽署行政命令行事，而非尋求國會同意。

伊爾艾朗說，無論怎麼看，美國都不會回歸昔日那種「良性僵局」時期；更可能的發展，是進一步深化目前這種結構性的不確定階段。結果必將是市場、政策和經濟情勢更詭譎多變，投資人也將面臨投資報酬更多樣化的結果。