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川普期中選舉滑鐵盧 專家預測兩黨對立恐更強：台灣要找尋談判空間

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
民主黨在美國期中選舉大獲全勝，奪回國會參眾兩院控制權，使川普遭受政治生涯重大挫敗。路透
民主黨在美國期中選舉大獲全勝，奪回國會參眾兩院控制權，使川普遭受政治生涯重大挫敗。路透

針對美國期中選舉結果，一名前資深外交官員評估，外界若以為美國總統川普會因民主黨重掌國會而大幅調整外交、經貿與移民政策，恐怕過於樂觀；川普不會因選舉結果而配合民主黨路線，未來兩黨對立只會更強，國會可透過預算與調查形成牽制，但因民主黨未取得三分之二多數，川普仍可對不喜歡的法案行使否決權，並以行政命令因應。

台灣議題上，這名人士指出，華府對台軍事與外交安排不會因選後局勢立刻翻轉，包括國防預算、對中政策與軍售進度都仍有變數。對於外界關注的140億美元新軍購案，他認為「還在未定之天」；至於台灣高層過境美國是否能獲得更多空間，也要看川普未來是否更倚賴中國大陸採購美國農產品，相關決策依然存在變數。

這名人士提醒，台灣不應只是一味討好川普或押寶共和黨，反而應利用美國政局變化，與新的華府政治力量重新溝通。他舉例，國會應更嚴格審查相關政策，台灣也要重新談判既有條件，包括農產品進口、汽車及零件開放、台積電赴美投資的基礎設施、用水用電與地方法規限制等。

他說，對美工作不能只盯共和黨，也要觀察民主黨未來的領導人選與共和黨內是否出現更溫和的新路線。

美國期中選舉 川普 台灣 民主黨 共和黨

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