執政考驗回歸民生？美期中選舉民主黨大勝 涉外人士分析爭取支持關鍵

美國期中選舉民主黨大勝，奪回參眾兩院控制權，涉外人士分析，選舉結果凸顯民主政治最根本的執政考驗，仍在於民生經濟、國家治理與國際信任；從外交層面看，川普政府的作法形成「苛待盟友、親善威權」的負面觀感，讓中俄等國有機會操作疑美論，侵蝕美國國際領導威信。

涉外人士指出，川普政府推動全面性關稅與單邊經貿對抗，原盼促進製造業回流，卻也推高進口成本及民生物價，加重一般家庭負擔。選民在意的終究是購買力、工作機會與生活品質，而非政治口號。此次選舉反映，政治激情可以凝聚基本盤，卻無法取代解決問題的治理能力。

在外交層面，涉外人士認為，川普政府對傳統民主盟友施加關稅與防衛分攤壓力，卻對威權領袖展現交易式外交姿態，形成「苛待盟友、親善威權」的負面觀感，不僅衝擊民主同盟互信，也讓中國、俄羅斯等威權國家有機會操作疑美論，侵蝕美國長期累積的國際領導威信。

涉外人士指出，更深層的問題，在於中國產能過剩及地緣政治風險未獲有效處理；中國持續透過產業補貼及低價出口衝擊全球市場，威權擴張又增加能源、航運及供應鏈成本；面對結構性挑戰，單靠關稅或短期政治交易，難以建立真正穩定的經濟與安全秩序。

這名人士表示，相較之下，台灣持續深化民主夥伴合作，堅定融入全球先進科技供應鏈，同時掌握AI、半導體及高階製造業發展契機，展現經濟成長與國家安全相互支撐的治理方向。

涉外人士分析，美國選舉經驗提醒各民主國家，穩定經濟、照顧民生、維繫盟友信任，才是爭取長期支持的關鍵。台灣唯有持續強化經濟韌性、深化國際合作，讓成長成果為人民共享，才能在動盪局勢中站穩腳步。