藍潮擋關！川普關稅仍有牌面 對伊朗陷入困局

美國民主黨在期中選舉掀起「藍潮」大勝拿下國會，川普未來兩年內政施政受阻，可能把更多心力轉向外交和貿易，爭取政績。關稅仍是他不願放手的工具，伊朗戰爭則讓他面臨降低物價和維持施壓的兩難。從美中談判到台灣軍售，接下來要看他如何運用手中權力，以及新國會能制衡多少。

彭博指出，歷任總統在任期下半場失去國會支持後，往往更積極尋求外交突破，川普也可能藉重大談判、國際協議或軍事行動，留下政績。當前議題包括伊朗戰爭、俄烏談判，以及和俄國總統普亭、大陸國家主席習近平的會面安排。川普可能尋求協議，也可能加強施壓，甚至在明年一月新國會就任前加快行動。

伊朗戰爭推高能源價格、加重生活負擔，成為共和黨敗選主因。川普若能與伊朗達成協議，有助減輕國內壓力，也能宣揚外交成果。但他仍未排除再次攻擊伊朗。

國會可透過國防預算施壓。川普提出二○二七會計年度一點五兆美元國防預算，比前一年增加百分之四十四，連共和黨內都有人質疑。民主黨接掌國會後，恢復戰事和補充彈藥所需經費可能更難取得支持。

關稅是另一個爭議。關稅不只是川普的貿易政策，也是外交施壓和報復工具。民主黨掌握兩院要大幅改寫關稅政策，仍須面對參院議事門檻和總統否決權。

外交關係協會資深研究員林賽認為，川普將反對限制關稅權力法案，法案若遭總統否決，則須兩院各有三分之二票數才能推翻，民主黨的席次不足以跨過這些門檻。分析人士預期，關稅將繼續存在，但可能更集中於特定國家和產品。

不過，關稅造成的物價和政治壓力，可能促使川普調整做法。加拿大總理卡尼表示，美方近日談判時提出更多讓步，要求也減少。

在美中關係方面，川普敗選不代表必然對大陸加壓。彭博報導，美中經歷貿易衝突後，已暫時穩住關係，後續仍須看實際談判。美國國會已有法案要求收緊晶片和設備出口管制，川普在部分議題上反而約束對中強硬派。

民主黨掌握國會後，美中關係可能出現白宮尋求協議，國會卻要求加強限制。川普仍能和習近平談判，但對國會的影響力下降，部分對北京的承諾也可能更難兌現。