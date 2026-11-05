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川普「滑鐵盧之役」！民主黨出招拿下共和黨票倉 暗藏領先民調假裝逆風

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美期中選舉後 中國外交部：願繼續落實兩國元首共識

中央社／ 台北5日電

美國期中選舉結果揭曉，民主黨拿下國會主導權。中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上被問及如何看待選後的美中關係時表示，中方願繼續與美方維護、落實好兩國元首重要共識。

郭嘉昆表示，期中選舉是美國內政，「中方願繼續同美方一道，維護好、落實好兩國元首重要共識」，加強溝通，妥處分歧，拓展合作，構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

民主黨在剛落幕的美國期中選舉拿下聯邦參議院和眾議院控制權，甚至在一些向來支持共和黨的保守州也贏得席次，政治版圖逆轉。

共和黨籍的美國總統川普即將在18日至19日舉行的亞太經濟合作（APEC）領袖高峰會期間與中國國家主席習近平進行今年的第3次會面。

美國期中選舉

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