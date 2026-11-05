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「暗槓領先民調」假裝逆風！ 民主黨如何在這個共和黨票倉奪得參議員

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
民主黨籍安德魯斯爆冷拿下南卡州參議員席次，打破共和黨28年不敗紀錄。美聯社
民主黨籍安德魯斯爆冷拿下南卡州參議員席次，打破共和黨28年不敗紀錄。美聯社

共和黨意外連連失利的參議員選戰中，南卡羅萊納州尤其引人注目。勝選的民主黨人安德魯斯（Annie Andrews）10月初內部民調已顯示領先3個百分點，卻刻意保密，後來共和黨發現不對勁也追趕不及。

Semafor報導，在共和黨籍聯邦參議員達琳・葛理漢（Darline Graham）8月贏得黨內提名，準備角逐已故胞兄留下的參議員席次後，安德魯斯隨即展開攻勢，立即在南卡羅萊納州參議員選戰投入逾500萬美元的廣告經費。

由於新對手葛理漢募款不順，安德魯斯當時幾乎獨占電視廣告時段。共和黨正忙著將資源優先投入全美其他激戰區，而兩黨多數人士都認為，民主黨要拿下南卡羅萊納州難如登天。

然而，根據安德魯斯11月3日勝選後、競選團隊向Semafor透露的選戰內部資料，等到10月全美各地開始關注南卡州選情，並投入競選資金時，安德魯斯早已悄悄躍居領先地位。

安德魯斯的策士高曼說，團隊10月5日收到一份顯示她領先葛理漢3個百分點的民調，但決定按下不表，對後續顯示領先的內參民調也是如此，以免驚動全美的共和黨人，打亂選情在關鍵時刻衝上高峰的布局。

共和黨後來開始警覺，但為時已晚，無力挽救葛理漢的選情，使共和黨在南卡州吞敗，終結自1998年以來的聯邦參議員選舉不敗紀錄。因為這裡是共和黨參議員競選委員會主席史考特的大本營，也是民主黨2020年曾試圖角逐全州性質選舉、卻慘敗收場之地。

南卡羅萊納州共和黨籍前州長、前聯邦眾議員桑福德（Mark Sanford）4日告訴Semafor，他能感受到該州沿海地區的反葛理漢情緒逐漸升高，但多數共和黨人仍認為，葛理漢可以在其他地區「以些微差距險勝」。然而，桑福德指出，川普在競爭激烈的黨內初選中力挺葛理漢，始終讓選民難以接受。當時角逐提名者還包括桑福德本人，以及聯邦眾議員諾曼（Ralph Norman）和佛萊（Russell Fry）。

根據安德魯斯陣營提供給Semafor的資料，安德魯斯利用共和黨內部對川普背書葛理漢的分歧，積極爭取諾曼及共和黨籍前州長畢斯利（David Beasley）的支持者。

桑福德表示，安德魯斯成功爭取對共和黨失望的選民支持，但他也指出，選民拒絕支持葛理漢，對川普而言形同一場「滑鐵盧之役」。

桑福德對Semafor指出：「南卡羅萊納州這麼深紅的州，竟然會拒絕川普欽點的候選人？川普可是告訴選民：『閉上眼睛，假裝你們是在投票給我。』」

他說：「選民就是不喜歡葛理漢這個候選人，覺得川普硬把她塞給他們。他們的反應就是：『我們才不吃這一套。』」

美國期中選舉 民主黨 共和黨

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