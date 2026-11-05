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民主黨藍色狂潮拿下國會 南華早報：有利北京AI雄心

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國俄亥俄州新奧爾巴尼的Meta「普羅米修斯園區」1日空拍照，這是一座AI資料中心暨超級運算叢集計畫。法新社
美國俄亥俄州新奧爾巴尼的Meta「普羅米修斯園區」1日空拍照，這是一座AI資料中心暨超級運算叢集計畫。法新社

南華早報4日報導，民主黨在3日的美國期中選舉拿下參眾兩院多數，人工智慧（AI）與支持其運作的資料中心將面臨更嚴格的審查，拖慢美國AI發展的腳步，影響全球AI貿易與美中科技角力。

美國國家廣播公司新聞網的全國出口民調顯示，56%選民認為AI與資料中心是左右其投票的「關鍵」或「主要」因素；其中，約64%的選民為民主黨人。

分析師指出，AI議題受重視的程度雖不及生活成本、政府貪腐等議題，卻在短時間內成為重要政治議題。曾任Anthropic等前沿AI公司的研究人員9月警告，先進AI系統可能造成生存風險，部分專家與業界高層呼籲全球放緩AI發展。

法國外貿銀行（Natixis）企業及投資銀行資深經濟學家吳卓殷說，「美國放慢腳步可能是中國的勝利」。選舉結果不會讓美國資料中心的建設停擺，「但步調肯定放緩」。

他說，民主黨普遍支持嚴格審查資料中心，可能限制美國的運算能力，「這會讓美國AI詞元維持在高價位，讓中國有機會憑藉充足電力，輸出有成本效益的AI推論服務」。

由於近來接連發生AI「失控」與由AI驅動的網路攻擊，預料民主黨主導的國會將推動可能放緩前沿AI研發的法規。新當選的德州州長伊諾霍薩（Gina Hinojosa）、喬治亞州州長波托斯（Keisha Lance Bottoms），競選時都強烈反對資料中心，允諾加強監督，回應民眾對環境衝擊、電價上漲、生活品質受影響等問題。

德州尤為關鍵。研究機構SemiAnalysis2日發布報告，預計2028年全美新增運算能力近30%來自德州，德州成美國資料中心擴張的「最大風險」因子。不過，明年預定啟用的專案多已興建中，選舉結果不太可能影響美國2027年的容量」。

吳卓殷指出，亞馬遜網路服務（AWS）、Google等美國超大規模雲端業者可能因選舉結果而到海外建設新資料中心，加劇美中在亞洲等第三國市場的競爭。

但瑞士私人銀行隆奧（Lombard Odier）全球投資長史特羅貝克（Michael Strobaek）說，川普仍有否決權，能封殺民主黨最激進的措施，如在聯邦層級暫停興建資料中心。

美國司法部前副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）也說，「國會可能透過監督聽證會與立法發揮影響力，但不太可能改變川普在對中AI競賽的立場」。

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