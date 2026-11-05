川金會沒戲？共和黨期中選舉重挫 北韓將考量2重要變數

分析人士指出，美國總統川普及其所屬的共和黨在期中選舉遭遇慘敗後，他於本月出訪亞洲期間會晤北韓領導人金正恩的可能性似乎愈來愈低。

法新社報導，川普（Donald Trump）曾說他本月「可能」與金正恩見面，但上月又改變口風，表示「我不確定有任何一方要求會面」。

分析人士評論，共和黨在本月3日美國期中選舉遭到重挫後，金正恩會晤川普的誘因也隨之降低。

位於首爾的北韓大學院大學（University of NorthKorean Studies）前校長梁茂進（Yang Moo-jin）表示，預期川普將繼續尋求與北韓由上而下的對話，但華府「分裂的政府以及川普的『跛腳鴨』地位，將是北韓納入考量的重要變數」。

聯合國軍事停戰委員會（UN Command MilitaryArmistice Commission）前官員、帕利政策研究所（Parley Policy Institute）創辦所長波薩克（MichaelBosack）指出，平壤將對華府能做出什麼持久讓步措施抱持懷疑。

波薩克告訴法新社：「金氏政權尋求的是美國對北韓政策出現實質且持久的改變。川普目前提出的任何條件，都無法保證能延續至2029年1月（他卸任總統）後。」

金正恩與俄羅斯及中國的關係日益深化，也鞏固他的地位，並降低他與華府接觸的動力。

另一方面，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天試射一套新設計的防空飛彈系統，並舉行巡弋飛彈打擊演習。

北韓中央通信社表示，這次防空飛彈試射驗證了飛彈新材料及多種導引模式的技術規格與可靠性，也確認這套系統的識別與追蹤目標能力。

這篇報導證實南韓軍方昨天的說法，即平壤從東岸善德（Sondok）地區朝海上發射多枚飛彈。這是北韓1個月內第4度進行武器試射。