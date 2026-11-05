美國期中選舉湧現「藍色海嘯」 為美伊終戰鋪路

在美國共和黨3日輸掉美國國會期中選舉幾個小時之後，副總統范斯表示，「我們輸掉的原因是這場戰爭」，指稱美國總統川普今年初決定攻擊伊朗。

范斯指出，美國民眾投給民主黨，是因為他們「憤怒」，並要求領導人結束這場戰爭，使生活成本下降，重視「美國優先」，並「改變我們與以色列的關係」。范斯如此之快地與川普最重要的政策決定決裂，固然凸顯出他要繼川普之後競選下任總統，但也打開了美國可能退出這場戰爭的可能性。

范斯發表談話，加上市場認為「藍潮」洶湧將使這場戰爭結束，帶動油價下挫。

英國金融時報（FT）分析，范斯這番談話毫無忌諱，而且是在與川普劃清界線，為自己2028年的大選前景鋪路。范斯這篇長文，也凸顯在民主黨掌控國會兩院之後，川普政府所面對的外交格局已然劇變。

民主黨將從明年元月開始掌控國會兩院，擁有的席次中包括左傾的「進步派」議員，他們將要求政府積極重塑與以色列的關係，強調選民的共識是對以色列總理內唐亞胡及其政府的「反對與不信任」立場。

民主黨可能會推動美國結束對以色列的「無限制協助」，並壓迫川普結束伊朗戰爭。由共和黨主導的一項深化美、以國防工業整合的法案，將面對重大的阻礙。

總統的確擁有外交權力，但憲法授予國會開戰與預算權。川普本人也似乎已對這場戰爭厭煩；他周二表示並沒有再度攻擊伊朗的立即性計畫。如果共和黨還想在2028年大選中贏得總統及國會，就必須重新思考與以色列的關係。

近年來美國輿論對以色列的支持立場已大幅下降，因為選民不滿加薩戰爭的死亡人數及破壞程度。丕優研究中心7月的民調顯示，62%的受訪者對以色列極右派政府不滿，其中民主黨支持者更占壓倒性地多數，而39歲以下的共和黨支持者中多數也對以色列政府不滿。

更重要的是，國際油價在選後大跌，顯示市場也站在民主黨這一邊。