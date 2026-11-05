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民主黨期中選舉大勝藏危機？物價難降2028恐反噬 川普誓言當否決先生

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國德州達拉斯4日出版的達拉斯晨報，頭版報導期中選舉及州長選舉結果，標題是「改變之潮」。法新社
美國德州達拉斯4日出版的達拉斯晨報，頭版報導期中選舉及州長選舉結果，標題是「改變之潮」。法新社

美國現代史上很少有選舉像3日的期中選舉那樣，讓共和黨遭到選民如此全面的否定。《大西洋》月刊每日電子報4日指出，民主黨確實有理由歡欣鼓舞，但慶祝過後往往免不了宿醉，民眾的生活負擔問題將成為民主黨選後立即面臨的難題。

文章指出，針對對手弱點發動攻勢是明智的選舉策略，回應選民關切也是健康的政治運作。因此，民主黨把生活負擔與猖獗的貪腐問題並列為競選核心，幾乎無可厚非。自川普重返白宮以來，柳橙汁價格已上漲近25%，萬聖節糖果價格在5年間上漲71%，全美汽油平均價格更在選舉日史上首次突破每加侖4美元。

民主黨長期以來是公認代表勞工的政黨，但近年選民逐漸認為，比起經濟問題，民主黨更關心菁英階層與文化議題。不過，物價上漲加重美國人的家庭負擔，意外成為民主黨的政治助力。全美民主黨候選人猛烈抨擊川普處理經濟問題的方式，並藉此勝選。但當民主黨明年1月掌控國會時，將發現自己幾乎沒有直接壓低物價的手段。

川普在2024年展現聚焦通膨問題的政治威力，當時他針對物價上漲，猛烈抨擊時任總統拜登與副總統兼總統候選人的賀錦麗。川普雖從未提出具體的降價計畫，但他持續強調通膨問題，加上民主黨在相關議題上訊息混亂，幫助川普克服選民對其個人品格的深刻疑慮。

儘管總統對短期經濟情勢的影響力通常有限，但川普上任以來，顯然缺乏抑制通膨的明確構想，也沒有推行對抗高物價的政策。他徒勞地要求聯準會降息，但降息反而會加劇通膨。他還嘲諷生活負擔問題是「騙局」，更貿然對伊朗發動戰爭，如今卻不知道如何收場，不僅讓通膨惡化，也使共和黨在期中選舉陷入不利處境。

如果真有可靠方法能在短期內壓低物價，共和黨籍國會議員今年早就會嘗試。即使民主黨在參眾兩院都取得大勝，能運用國會調查權追究川普政府的貪腐責任，卻難以壓低物價，幾乎只能提出政治論述，以及注定無法成為法律、主要用來傳達政治訊息的法案。川普已誓言要成為「否決先生」。民主黨也將施壓川普結束美伊衝突，但正如美國在本世紀一再見證的，發動戰爭遠比結束戰爭容易。

拜登政府的前商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）被視為2028年民主黨總統參選人選之一，她上周受訪時說：「人民已經沒有耐心了。他們現在就想要答案。他們對自己的經濟處境缺乏安全感。」她說：「如果一年半後，我們還坐在這裡，對生活成本和物價根本什麼都沒做，人民可能會說，好吧，那就算了吧，我要去試試另一個人。」

相較於國會，總統往往更容易受到選民責難，而川普又總是要成為眾人關注的焦點。然而，即使選民沒有特別歸咎民主黨，仍可能因所有政治人物都無法迅速帶來改變，而對政治失望。這也凸顯民主黨在2028年的另一項風險：期中選舉投給民主黨的選民未必會在總統大選時轉而反對民主黨，卻可能失去投票意願，就像許多對川普失望的選民在2026年選擇不投票，而非轉投民主黨。

文章最後指出，即使民主黨領袖意識到這些挑戰，也不代表更容易找到解決生活負擔問題的答案。他們別無選擇，只能以高物價作為競選訴求，卻仍可能因此付出代價。

美國期中選舉 民主黨 物價 川普 共和黨 白宮

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