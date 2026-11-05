美2028白宮爭奪戰開跑！范斯背川普包袱 民主黨有新星竄出

美國期中選舉才落幕，2028年白宮爭奪戰已開始醞釀。金融時報分析，民主黨大勝後，黨內群雄並起；共和黨慘敗後，接班人則面臨兩難：與川普切割，還是爭取他的背書？

川普受憲法限制，不能再選第三任，兩黨都得另覓人選。未來幾周，有意角逐者預料將接觸金主、走訪初選州，評估參選勝算。

共和黨以副總統范斯（JD Vance）最被看好。他擁有知名度、募款優勢與科技界金主支持，但伊朗戰爭及壓不下物價的施政包袱，也可能拖累選情。

國務卿魯比歐（Marco Rubio）是最可能且最受歡迎的范斯替代人選。他既獲川普基本盤認可，也較能吸引傳統保守派與建制派金主，如果決定參選，還可以辭職專心備戰，與川普政府拉開距離。

川普長子小川普（Donald Trump Jr）民調緊追魯比歐排第三，但欠缺父親的政治魅力。佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）與德州參議員克魯茲（Ted Cruz），則可能爭取希望與川普保持距離的選民。

民主黨方面，喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff）在搖擺州輕鬆連任，他發表歐巴馬式演說，抨擊川普在任期間斂財、未能遏制通膨，以及對伊朗開戰失誤。儘管表明無意競逐白宮，但他是博彩業者看好的熱門人選，

加州州長紐森（Gavin Newsom）在川普第二任期第一年即充當民主黨的首席反川普者，卻至今未確立領先地位；「沿海自由派」形象可能限制他的吸引力。

曾對戰川普的前副總統賀錦麗（Kamala Harris）在黨內仍有支持者，但2024年敗選紀錄是包袱。

紐約州眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）可能接棒進步派旗手，也可能改選參議員。賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）則代表中間派，剛在關鍵搖擺州順利連任，但親以色列立場可能與進步派衝突。