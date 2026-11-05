加州擬向富豪課徵5%財富稅 公投反對票逾55%恐遭否決

美國加州財富稅公投結果備受關注，這項提案擬向州內億萬富豪徵收淨資產5%的一次性稅款，用於支應公共醫療等開支。不過，隨著開票進行，反對票以55.6%領先支持票的44.4%，提案恐難過關。

這項被稱為「第40號提案」（Proposition 40）措施，將要求加州約200名億萬富豪，繳納相當於個人總淨資產5%的一次性稅款，所得稅收大部分將用於支付醫療保健費用。

不過，根據已開出約60%選票統計數據，反對票以55.6%領先，支持票為44.4%。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）針對尚未開出的選票分析認為，最終結果不太可能出現逆轉。

「第40號提案」是美國期中選舉中交由選民表決的多項提案之一。這次選舉中，民主黨在全美多地取得重大勝利，共和黨則遭遇挫敗。

加州是美國人口最多的州，開票速度向來較慢，但多項公投案及許多公職選舉結果，包括州長選舉，已陸續確定。

這項提案公布時曾在加州引起廣泛關注。若將加州視為一個國家，其經濟規模將位居全球第4大，但州內富裕階層與弱勢群體之間存在巨大的貧富差距。

支持財富稅的人士將這項提案視為全球對抗所得不均惡化的重要一環。

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph E.Stiglitz）透過國際資本稅委員會（International CapitalTax Commission）發布聲明指出：「重大的改變很少能夠一帆風順…第40號提案首次讓美國選民有機會透過投票，決定是否對億萬富豪財富課稅。」

支持者估計，這項一次性稅收可為加州政府帶來約1000億美元稅收，並用於資助公共醫療體系。近來這個體系受到川普政府預算削減措施的衝擊。

谷歌（Google）共同創辦人布林（Sergey Brin）等反對這項公投案的人士籌集數億美元資金，試圖阻止提案通過。他們主張，這項稅收將促使富豪離開加州。

投票前夕，加州各電視台幾乎全天候播放反對陣營的廣告，警告如果億萬富豪離開加州，州政府未來將流失大量稅收。

即將卸任的加州州長紐松（Gavin Newsom）被廣泛認為可能參選2028年總統大選，他已表態將投下反對票。

代表25萬名居家照護及托育工作者的工會「聯合家事工作者」（United Domestic Workers）也呼籲會員投下反對票。工會認為，透過一次性課稅，並不是填補加州數十億美元預算缺口的適當方式。

近10年以來，加州3度針對財富稅進行投票，每次都遭到否決。

這項提案最初推出時頗受歡迎，但隨著反對陣營全面展開宣傳，支持聲勢很快減弱。反對者警告選民，這項措施最終可能連一般民眾較為有限的個人積蓄也會受到波及。