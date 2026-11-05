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民主黨期中選舉大勝 新聞周刊：跛腳不是斷腿 押川普沒戲者風險自負

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
儘管輸掉國會兩院多數，美國總統川普依然享有外交政策主導權。歐新社
儘管輸掉國會兩院多數，美國總統川普依然享有外交政策主導權。歐新社

美國民主黨在期中選舉大勝，讓部分烏克蘭人及伊朗方面歡欣鼓舞。但《新聞周刊》全球事務編輯托斯特文（Matthew Tostevin）撰文警告，認為只要撐到川普卸任，就能迎來更有利局面的想法，是一場危險賭注。川普剩餘任期仍掌握外交權力，美國影響力的結構性變化，也不會隨他離任消失。

托斯特文在標題「做空川普之風險」的文章中，引述一名烏克蘭作家表示，看到美國期中選舉消息後「笑得停不下來」；伊朗駐印度大使館則發布川普被丟進「危險廢棄物」垃圾桶的圖片慶祝。這種情緒可能鼓勵交戰各方繼續作戰、拖延時間，認為既然川普即將離任，何必接受他提出的不利協議？

托斯特文認為，這忽略了川普既是動盪的製造者，也是時代環境的產物。即使繼任者較尊重盟友、行事較有章法，也難恢復美國昔日主導世界的能力。中國大陸崛起、俄羅斯與其結盟，以及西方財政壓力、製造業外移和政治分化，才是更深層的變化。

隨著川普在以色列與巴西的盟友也相繼敗選，他試圖打造的「川普世界」看來可能已經壽終正寢。對厭惡川普的人而言，很容易認為，權力增強的國會將能阻撓他的計畫，再過兩年，待川普任期屆滿，這一切就會結束。

這種想法是誤判，因為川普在剩餘任期內，仍將牢牢掌握外交政策。

但從更大的格局來看，還有另一個原因：川普不僅製造了許多動盪，他本身也是環境的產物。這一切並不只是關乎某一個人。另一位總統或許不會如此張揚、粗魯、行事混亂，或輕慢盟友，卻同樣沒有更好的條件，能恢復那個已經失落的世界——在那個世界裡，滿口道德訓誡的美國，可以依照自己認定的善，對世界施加影響。

根本的變化是面對中國及其盟友俄羅斯崛起，美國與西方的力量正在消退。與此同時，西方國家疲於應付政府無法兌現的支出承諾與人民的期待，大量製造業轉向效率更高的中國工廠，政治與族群日益分化；科技變革對老牌民主國家造成的破壞性衝擊，也抵銷了民主帶來的好處。

期中選舉後，烏克蘭將是最先接受考驗的案例之一。川普與烏克蘭總統澤倫斯基的關係一直處於低點；不過，澤倫斯基頒授一等奧爾嘉公主勳章給美國第一夫人梅蘭妮亞，或許能有所幫助。這也顯示，澤倫斯基知道自己仍必須非常認真地看待川普。

川普的斡旋人員預定下周在阿布達比與烏克蘭及俄羅斯代表會面，討論結束俄羅斯發動的戰爭、戰後安全協議，以及緩和局勢。莫斯科也正設法安排俄羅斯總統普亭、川普與中國大陸國家主席習近平，在11月中旬的APEC峰會期間舉行三方會談。儘管機會渺茫，俄烏之間能否取得進展，取決於烏克蘭與俄羅斯是否都認為，繼續打下去的損失會大於停戰。

相較於川普對伊朗發動的戰爭，民主黨對烏克蘭抵抗俄羅斯的戰爭展現了多得多的支持，而如今他們將掌控國會。

民主黨或許可以嘗試增加援烏經費、加強對俄制裁，並要求川普政府官員接受問責，阻撓被視為有利俄羅斯的作法；但總統仍握有否決權，也有許多方式讓民主黨的任何措施窒礙難行。

烏克蘭的處境，也凸顯了更根本的全球權力格局。美國與歐洲一樣，以金援、軍援及大篇幅的聲援，支持烏克蘭對抗俄羅斯，自己卻與戰事保持距離，不敢直接與這個氣焰日盛、擁有核武的對手開戰。川普認清了這一點：即使他想，也無法這麼做；而他的繼任者，恐怕同樣不會。

美國期中選舉

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