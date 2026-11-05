整理包／川普敗選 各國反應如何？六大重點一次看

美國期中選舉共和黨慘敗，民主黨拿下參眾兩院，各國對此有何反應？紐約時報整理出六大觀察：

一、受氣盟友歡欣鼓舞

曾與川普交鋒的南非、西班牙及歐洲議會官員紛紛叫好。南非外長拉莫拉稱，這是美國與全球民主法治的重大勝利。西班牙總理桑傑士稱，全球極右勢力不再壯大、正在崩解。歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）形容，這是對川普及其政策的一記響亮耳光。

二、歐洲極右與中間派多沉默

英、法、德、義領袖未正式回應，歐洲極右派也很低調。分析人士認為，各國既對敗選規模感到意外，也因川普仍握有大權，不願激怒他。新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎指出，川普可能透過關稅或動武轉移焦點。

三、伊朗戰爭未必降溫

仰賴中東能源的亞洲，起初燃起一絲期待，認為選民對戰爭與高油價的不滿，可能促使敗選受挫的川普尋求停戰。伊朗國會議長卡利巴夫稱，美國人已對戰爭說不；部分伊朗網友嘲諷，川普想推翻伊朗政權，政治變天卻先發生在美國。不過，分析人士擔心，川普仍可能與以色列聯手升高戰事，加劇油氣供應壓力。

四、關稅恐再起波瀾

川普仍握有廣泛貿易權限，選後少了通膨議題的選票壓力，可能再對日本、越南與中國加徵關稅。中國網友雖慶祝川普敗選，但民主黨在對中經濟競爭上也日益強硬，未必對北京更友善。中國人民大學國際關係教授時殷弘認為，選舉結果甚至可能動搖美中關係。

五、烏克蘭前景不明

川普政府近來同意購買俄羅斯柴油，並要求烏克蘭停攻俄國煉油廠。民主黨勝選是否改變援烏政策，仍不明朗。部分分析人士認為，無論誰掌權，美國都可能減少投入。柏林風險分析與國際安全研究所所長朗格（Nico Lange）提醒，歐洲不能因民主黨勝選，就期待美國包辦援烏重擔。

六、拉美靜觀國會制衡

拉丁美洲領袖多半維持沉默或謹慎發言。墨西哥總統薛恩鮑姆表示，無論選舉結果如何，都希望在主權獲尊重下，與美國維持最佳關係。美國新國會預料將調查川普政府攻擊疑似運毒船隻及遣返移民的政策。