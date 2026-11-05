期中選舉慘敗也不放權！CNN：川普擬挑戰行政權界限 強推施政計畫

CNN報導，美國總統川普在3日期中選舉中遭選民強烈否定，帶著挫敗進入執政後期，但也更加決心牢牢掌握權力。

川普許多盟友坦言，民主黨準備展開先前承諾的調查，可能讓川普及核心盟友捲入其中，使他總統任期的最後兩年充滿挫折。川普雖未排除與民主黨達成協議，民主黨掌控國會後也面臨展現執政能力的壓力，可能促使雙方合作。然而，川普第一個總統任期的表現，實在難以讓人對跨黨合作抱持信心。

一名消息人士表示，川普未來兩年的行為將取決於民主黨如何運用權力。該人士說：「如果國會願意達成協議，他就是個擅長談判的人。如果國會一上任就只想著調查，那麼你們將看到一個截然不同的川普。」

共和黨大敗其實是川普與顧問早已預期並有所準備的局面，卻仍是他最不願面對的結果。官員與顧問表示，距離川普首次就任總統已經10年，如今可能被貼上「跛腳總統」標籤，促使他思考如何重新彰顯自己的影響力，即使黨內許多人已開始想像不再由他領導的未來。

短期內，這可能意味著迅速恢復對伊朗動武。川普團隊過去幾個月也持續研究如何擴大運用行政權力，推動如今看來難以獲得國會批准的政策，包括移民與聯邦支出。川普身邊人士表示，他已準備挑戰行政權力的界限，強行實現施政目標。知情人士透露，期中選舉結束後，川普預料將不再顧忌選民對他過度投入外交政策與個人偏好計畫的擔憂，全力投入這兩個領域。

川普競選期間曾警告，如果民主黨大勝，自己可能再度遭到彈劾。民調也顯示，選民對貪腐問題的擔憂在選前急遽升高。民主黨已明確表示，將利用國會多數席次發出傳票、舉行聽證會，調查川普及其盟友的行為。但川普顧問告訴CNN，白宮西翼部分人士原先預期會展開的大規模調查應對準備，直到9月仍未積極進行。不過，白宮法律顧問辦公室最近幾個月已增聘15名律師，準備應對未來的監督調查。

一名白宮官員說：「如果那些瘋狂的民主黨人想濫用權力，把調查與傳喚程序政治化，試圖毀掉別人的人生，那就應該提醒他們，我們仍然掌控美國聯邦政府及其所有權力。」

白宮官員清楚知道，民主黨掌控國會，意味著川普希望通過的重大法案幾乎不可能獲得批准。但他們也提醒川普，第二任期大部分施政都是透過行政命令推動，並未仰賴國會。顧問表示，隨著民主黨以明顯席次優勢掌控參眾兩院，川普將更加依賴行政命令模式。

川普擴大運用行政權力的做法，主要由白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）與預算主管伏特（Russell Vought）主導。政府律師正研究如何在移民、聯邦支出與關稅等難以獲得國會支持的領域，繼續推動川普的施政計畫，包括收緊簽證規定、對進口商品課徵新關稅，以及放寬部分監管規定。

川普已承諾，只要民主黨送交的法案與自己的承諾牴觸，就會行使否決權。不過，他在3日晚間接受福斯新聞訪問時說：「我是個喜歡把事情做成的人，而且有些事情是我們可以合作的。」但他只提到移民是可能妥協的領域，並未進一步說明。