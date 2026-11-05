美媒：共和黨敗選究責 赫格塞斯恐最快下週面臨彈劾

根據美國媒體報導，共和黨內部在期中選舉失利後將矛頭指向戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth），眾議院可能最快下週表決彈劾他。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國對伊朗戰爭重挫選民對共和黨的支持，導致共和黨在期中選舉慘敗。美國總統川普或許是決定發動這場戰爭的人，但這場歷史性敗選使得赫格塞斯成為黨內追究責任的對象。

許多共和黨國會議員與盟友對昨天期中選舉慘敗感到震驚，正迅速將敗選責任歸咎於赫格塞斯。他們私下主張，赫格塞斯在說服川普攻打伊朗的過程中扮演關鍵角色，卻無退場策略，也沒有因應必然政治後果的計畫。

儘管眾議院和參議院的共和黨策士私下承認共和黨的問題遠不只這場戰爭，引發2008年等級的失利，可能需要多年才能扭轉，但黨內目前仍有不少領袖及成員不願直接將敗選責任歸咎於川普。

共和黨籍聯邦眾議員預計幾天內就會表決，直接表達對赫格塞斯的不認同。以反川普立場著稱的肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）告訴CNN，他計劃在國會下週復會後推動對赫格塞斯的彈劾表決。多名共和黨消息人士表示，他們預期彈劾案將通過。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，多名知情人士透露，川普在共和黨敗選後曾當面或透過電話詢問幕僚是否應讓赫格塞斯留任。

部分白宮幕僚先前預測，共和黨期中選舉敗選的部分責任將落在美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）以及美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）身上。兩人在伊朗戰事的決策建議上都扮演重要角色。

不過其他消息人士表示，川普尚未決定撤換戰爭部長。

一名消息人士告訴CBS News，有人提議將共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）列為接替赫格塞斯的可能人選，認為迪尚特可望在國會「跛腳鴨」會期通過參議院批准任命程序，並於明年1月5日州長任期屆滿後接任戰爭部長。

川普今天被問到是否考慮撤換戰爭部長時告訴媒體：「不，我認為他做得非常好。」川普也被問到是否希望赫格塞斯接替田納西州聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn），填補她就任州長後留下的參議員席次。川普說：「我認為如果他這麼做會很受歡迎，但我完全沒聽說過這件事。」

針對赫格塞斯戰爭部長職位可能不保的報導，白宮發言人凱利（Anna Kelly）在聲明中表示，川普「完全信任赫格塞斯部長」。凱利也在聲明中讚揚美軍在伊朗和委內瑞拉的軍事行動，以及赫格塞斯致力扭轉拜登（Joe Biden）政府時期五角大廈優先推動「多元、公平及包容（DEI）與覺醒意識形態」。