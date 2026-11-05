美期中選舉女性政治勢力崛起 民主黨女性眾議員破百

美國期中選舉結果凸顯女性參政勢力崛起，民主黨女性聯邦眾議員席次首度破百，與共和黨女性議員差距進一步拉大。這次選舉也寫下多項歷史紀錄，包括選出美國首位非裔女性及首位原住民女性州長，反映女性在美國政治權力結構影響力日益提升。

「華盛頓郵報」報導，從明年1月起，女性將擔任更多州的州長，並代表比美國歷史上任何時期都更多的國會選區。

這波讓民主黨重新掌控國會的「藍潮」，也使民主黨眾議院黨團在性別組成上，比以往任何時候都更能反映美國人口結構。民主黨女性席次增加，也進一步擴大民主黨與共和黨女性政治人物在權力地位上的顯著差距。

根據美聯社的選舉結果預測，以及羅格斯大學（Rutgers University）美國婦女政治中心（Center forAmerican Women and Politics）統計，明年將首度有超過100名民主黨女性在美國聯邦眾議院任職。

截至今天上午，仍有數十場選舉尚未確定結果，但民主黨女性已至少確定取得102席，並在另外10多個選區領先。

民主黨聯邦眾議院黨鞭、麻州眾議員克拉克（Katherine Clark）在選前幾天表示：「看到女性席次突破100人門檻，確實很重要。我認為，讓人們能夠在國會看到自己的身影，是一件很重要的事。」

民主黨女性取得的議席超過共和黨女性6倍。共和黨女性目前確定取得16席，另有4人在尚未確定結果的選區領先。如果這些領先優勢維持，共和黨女性在眾議院席次將從30席縮減至20席。

若目前的領先情勢維持，女性將占眾議院約30%，仍遠低於女性約占美國人口51%的比例。

昨天共有15名女性贏得州長選舉，另外1名民主黨候選人、堪薩斯州的霍爾舍（Cindy Holscher）在尚未宣布結果的選戰中以些微差距領先。

當選者包括民主黨的喬治亞州候選人波托斯（Keisha Lance Bottoms），她將成為美國歷史上首位非裔女性州長。

這是充滿歷史性突破的一夜。民主黨候選人艾克頓（Amy Acton）將成為俄亥俄州首位民選女性州長；在新墨西哥州，民主黨候選人哈蘭德（Deb Haaland）將成為美國首位原住民女性州長；民主黨候選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）則將成為德州首位拉丁裔州長。

伊諾霍薩在勝選演說中指出：「許多德州拉丁裔女性從小就聽母親和祖母說『No te dejes』，意思是『不要任人欺負』。今年，我們真正實踐了這句話，並改變了這個州。」

共和黨聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）當選田納西州首位女性州長；兩名共和黨女性州長，新罕布什爾州的艾約特（Kelly Ayotte）與阿肯色州的桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）也成功連任。

1985年，民主、共和兩黨在眾議院的女性議員人數相近，民主黨有12人，共和黨有11人。當年，致力於培訓及募款支持墮胎權的民主黨女性候選人倡議組織「艾蜜莉名單」（Emily's List）成立。

麻州民主黨眾議員特拉漢（Lori Trahan）等人認為，這類組織以及其他支持女性參政的政治資源，是女性席次自那時以來持續增加的主因。

在2016年總統大選前兩年，約有900名女性聯繫「艾蜜莉名單」詢問參選事宜；到了2017年底，這個數字已超過2萬5000人。

昨天創下的歷史性數字，距離希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）敗給川普已有10年。2016年希拉蕊．柯林頓在總統大選失利，在某種程度上反而促成這波女性政治浪潮。

至今仍沒有女性當選美國總統。國家廣播公司新聞網（NBC News）去年報導，賀錦麗（KamalaHarris）2024年敗給川普後，部分民主黨人士再次私下質疑女性是否有能力贏得總統大選。

佛州共和黨眾議員、共和黨女性國會議員聯盟主席侃麥克（Kat Cammack）表示，對於共和黨女性近幾十年來的政治進展遠不如民主黨女性，她並不感到意外。她指出，女性仍面臨許多阻礙。

她表示，有孩子的女性經常被質疑是否能一邊育兒、一邊參選；而女性候選人在募款時，即使採取與男性「完全相同的積極程度」，也可能遭到特定標籤。

侃麥克說：「事實是，共和黨必須更努力招募女性。我們過度關注候選人的履歷，而不是候選人本身，以及她們是否適合所屬選區。這一直是我們面臨的問題。」

這名佛州眾議員指出，她曾多次看到共和黨忽略女性候選人的情況。這些女性可能曾擔任市長、警長、企業領袖，或是社區中的重要人物，但共和黨卻選擇支持她們身旁的男性候選人，原因可能是「站在她旁邊的那個男人有能力自掏腰包資助選戰，因此獲得所有黨內資源支持」。

眾議院共和黨會議主席、密西根州眾議員麥克林（Lisa McClain）則持不同看法。她是眾議院共和黨內職位最高的女性。

當被問及共和黨在培養女性候選人方面面臨的困境時，她表示共和黨是「唯一能夠辨識什麼是女性的政黨」，指的是跨性別權利相關爭議。

她還表示：「我們是唯一支持女性關心議題的政黨，包括保護女子體育競賽、捍衛父母權利，以及協助辛勤工作的家庭保留更多收入。」

這次美國期中選舉過後，即使民主黨重新取得參議院多數席次，但在川普擔任總統下，民主黨仍可能難以推動法案取得成果，因為川普可以否決法案。

不過，一些民主黨女性仍對與共和黨達成協議、推動相關議題抱持樂觀態度。

民主黨華盛頓州眾議員史垂克蘭（MarilynStrickland）指出：「如果你思考這些議題，尤其是照護相關的問題，無論是托育、照顧身心障礙親人，或是照顧年長者…這些問題不會因為政黨立場不同而有所區別。」

侃麥克也認同這一點。她曾支持多項跨黨派、對女性有益的法案，包括兩項要求機場及聯邦政府建築提供乾淨、具隱私性的哺乳空間的法案。

她說：「如果大家都願意朝改善照護、讓更多人能獲得照護的目標努力，而且長遠來看不會對人們造成傷害，我認為我們就有合作的空間。」