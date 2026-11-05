民主黨重掌美國會 分析：將關注台灣施壓川普改變中國政策

美國期中選舉結果大致揭曉，民主黨強勢重新掌握國會參眾兩院主導權。前白宮官員今天指出，預期民主黨將就對台支持、晶片出口等議題召開聽證會，施壓川普改變對中政策；他也說，川普仍將致力維持美中關係穩定，對台軍售可能明年有進展。

美國總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨在昨天的期中選舉慘敗，由民主黨贏得聯邦眾議院與參議院的控制權，伊朗戰爭及生活成本高漲被視為共和黨落敗的原因。外界關注這波「藍色浪潮」（藍色為民主黨代表色）將如何影響川普未來兩年的施政。

曾於小布希（George W. Bush）政府時期擔任白宮國安會中國事務主任及東亞事務資深主任的韋德寧（Dennis Wilder）今天接受中央社記者專訪表示，在外交政策方面，美國總統擁有相當大的自主權。

●川普盼速結束伊朗戰爭 估很快進行實質和談

在美伊戰爭方面，韋德寧認為，川普希望盡快結束，這可能促使他與伊朗進行更強力的談判。「我敢肯定，他會面臨來自黨內成員的壓力」，特別是像美國副總統范斯（JD Vance）這樣有意競選下任總統的人。

他分析，川普將試圖在相對較短的時間內和伊朗達成協議，預估會在今年底之前。伊朗方面的盤算也是等到期中選舉過後，因為他們認為選後可能可以和川普達成更好的協議。

他說：「我不認為我們需要等太久，就會看到實質性的和平談判。」

●預期民主黨將召開台灣相關聽證會 施壓改變川普對中政策

在美中關係方面，韋德寧表示，不認為川普會面臨共和黨內部要求大幅改變對中政策的壓力，但民主黨則可能會在這方面施壓。

他指出，「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」民主黨首席議員肯納（Ro Khanna）接下來可能會成為該委員會主席，可能會看到他就美對台支持、對中晶片銷售等議題舉行許多聽證會。他也坦言，不確定這能否對川普政策產生很大的改變。

對於尚待川普政府批准的140億美元對台軍售，韋德寧表示，這會是民主黨人嚴厲批評川普的一個領域，預期將看到針對這項議題的聽證會，質疑川普政府是否對台灣提供足夠支持及為什麼要花這麼長時間評估這項軍售案。

他分析，考量到川普預計12月將在佛羅里達州舉行的20國集團（G20）峰會再度與中國國家主席習近平會晤，因此川普非常不可能在今年底前推動對台軍售。

●川普致力維持美中穩定 對台軍售明年初可能有進展

明年初是一個可能的時間點，韋德寧說，如果川習兩人今年底在中國深圳亞太經濟合作會議（APEC）峰會及G20峰會的會晤進展順利，「可以預見川普會決定這是安排對台軍售的好時機」。

韋德寧預估，川普仍將努力維持美中之間穩定的關係，「除非中國做了激怒他的事，否則他會繼續走這條路」。同時，川普也會保持美國在東亞的強大防衛能力，並繼續在高科技、人工智慧（AI）等領域對中國施壓。

他也說，毫無疑問，未來美國國會將關注台灣和對中政策。

在關稅方面，韋德寧表示，預期川普將持續在法律許可範圍內繼續推行關稅政策，但不會再大規模加徵關稅，「現有的措施就會是未來的狀態」。

對於川普政府和民主黨掌控的新國會之間的關係，韋德寧認為，川普會對在某些領域進行合作抱持開放態度，包括資料中心、AI監管等，但同時，雙方緊張關係也會存在。

他說：「在國會與白宮的關係中，個人之間的化學反應往往對他們能否找到合作方式，有很大影響。」