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福斯獨家：范斯拉攏對川普失望選民 布局2028「新右派」同盟

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國副總統范斯（後）小心翼翼維持與總統川普（前）的關係。 圖為上月20日，兩人在白宮一場總統發布會上。路透
美國副總統范斯（後）小心翼翼維持與總統川普（前）的關係。 圖為上月20日，兩人在白宮一場總統發布會上。路透

美國共和黨在期中選舉慘敗後，副總統范斯開始凸顯與川普的外交政策差異。福斯新聞數位版獨家報導，范斯正試圖拉攏對川普感到失望的支持者，為2028年選舉打造新的政治聯盟。不過，報導引述政府官員強調，這不是與川普決裂，而是向仍支持川普、卻對其外交路線不滿的選民發出訊號。

范斯4日在社群平台發表長文，直言「我們輸掉的原因是戰爭」，並稱川普前一晚也已如此表示。他寫道，若有人認為這場戰爭值得共和黨付出失去參院的代價，就應坦白提出論點；任何討論未來方向的誠實對話，都必須從敗選原因開始。

他在文中援引一名自己高度推崇的民調人士，列出讓選民重返共和黨的四項任務：結束伊朗戰爭、聚焦生活成本與通膨、把美國放在第一位，以及「改變我們與以色列的關係」。

一名川普政府官員向福斯表示，這四項主張是范斯向「新右派」發出的號召。這群選民大致認同川普最初的「美國優先」路線，包括避免捲入海外衝突、讓美國家庭負擔得起生活，以及封鎖邊境；但他們也認為，川普外交政策過度向以色列靠攏。

該官員強調，范斯並非仿效前副總統潘斯在2021年國會暴動後公開譴責川普，而是要讓那些仍支持川普、卻對其外交政策感到失望，甚至認為遭到背叛的共和黨人知道：「范斯才是我們要支持的人。」

福斯另引述消息人士稱，白宮4日上午召開會議，試圖統一政府的選後發言口徑；但另一名知情人士將其形容為例行高層幕僚會議。截至報導刊出，白宮未回應有關會議及范斯選後訊息的詢問。

范斯過去兩年大致遵循川普與白宮的發言基調，但一直是政府內部少數對伊朗戰爭表達疑慮的人。川普今年稍早也曾承認，范斯對攻擊伊朗「可能沒有那麼熱衷」。

范斯與國務卿魯比歐均被視為2028年共和黨總統提名熱門人選。這篇報導顯示，范斯正試圖在保留川普政治支持基礎的同時，回應選民對戰爭與民生的不滿。「新右派」聯盟目前仍是匿名官員對其政治方向的描述，並非范斯已正式宣布成立的組織；這套定位能否助他擺脫敗選衝擊，仍待觀察。

美國期中選舉

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