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輸到昏頭還是想放鬆？期中選舉大敗後川普帶媒體導覽白宮工地

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普（右）4日帶記者參觀白宮，包括興建中的宴會廳和直升機停機坪。美聯社
美國總統川普（右）4日帶記者參觀白宮，包括興建中的宴會廳和直升機停機坪。美聯社

共和黨在美國期中選舉慘敗，民主黨奪回國會參眾兩院。總統川普選後首次面對鏡頭，卻沒有急著檢討敗選，而是帶記者參觀白宮宴會廳工地，興致勃勃地談起水晶吊燈、大理石，還問大家：「你們從上面看到直升機停機坪了嗎？多漂亮啊！」

紐約時報報導，川普4日帶領記者走進仍只有鋼骨架構的宴會廳，指著鋼梁，介紹各種大理石。他說，某種石材的紋理已經讓人找了50年，採石場主人原本不願出售，「但他喜歡我」。

就在前一天，民主黨大勝，連德州都轉向支持民主黨。川普政府內部許多共和黨人心情沉重，擔憂民主黨掌握國會後展開調查，黨內也開始相互究責。

然而川普拿著麥克風，在工地裡走來走去，還向記者解釋宴會廳的廚房為何要設在地下。他說，廚房約占三成空間，若放在樓上，就會失去三面牆可以利用。

一根巨大鋼梁正由起重機緩緩吊起，卻因碰到其他鋼架，遲遲無法穿過天花板預留的孔洞。川普突然打斷記者提問，要大家看鋼梁升起。等鋼梁終於穿過孔洞、工人鼓掌，他問：「很棒吧？」

他也回答了幾個政治問題，表示不後悔對伊朗開戰，不會撤換國防部長赫塞斯，並不介意副總統范斯在社群媒體上檢討敗選。

一名與川普關係密切的政府人士觀看這場導覽後，認為總統顯然受到選舉結果打擊；另一名官員則暗示，川普下次不如吃一小桶冰淇淋，也別再帶記者參觀這個象徵共和黨為何走向衰落的工地。

川普自己則解釋，競選期間有人質疑他為何花時間整修白宮，但他花在這上面的時間其實很少。

「第一，我花的時間很少。第二，我喜歡這件事。這很好，對我來說，這讓我放鬆。」

白宮南草坪的直升機停機坪。法新社
白宮南草坪的直升機停機坪。法新社

美國期中選舉

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輸到昏頭還是想放鬆？期中選舉大敗後川普帶媒體導覽白宮工地

共和黨在美國期中選舉慘敗，民主黨奪回國會參眾兩院。總統川普選後首次面對鏡頭，卻沒有急著檢討敗選，而是帶記者參觀白宮宴會廳工地，興致勃勃地談起水晶吊燈、大理石，還問大家：「你們從上面看到直升機停機坪了嗎？多漂亮啊！」

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