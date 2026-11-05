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美國民主黨大勝掌控國會 加拿大指美方貿易談判立場放軟

中央社／ 溫哥華4日專電
加拿大總理卡尼。（路透）
加拿大總理卡尼。（路透）

美國期中選舉民主黨取得重大勝利，成功掌控國會參眾兩院，對飽受美國關稅困擾的加拿大是正面訊息，加拿大總理卡尼表示兩國正密集推進貿易談判，美國願意有更多妥協。一向重批川普的安大略省長福特說得知民主黨勝選，「高興得翻筋斗」。

美國總統川普（Donald Trump）在選舉結果出爐前，已透露美加貿易協議接近達成。加拿大總理卡尼（Mark Carney）昨天也表示，白宮對一些加拿大堅持的議題已明顯調整立場，包括語言要求，以及加拿大與其他國家簽訂貿易協議的自主權都有所讓步。

卡尼形容，美方目前「要求少了、給予多了」，並透露將於本月稍後在中國與川普會面。

負責美加貿易事務的加拿大部長勒布朗（DominicLeBlanc）表示，渥太華的貿易談判對口仍是川普內閣，川普政府仍然執政，故不宜對選舉結果過度解讀。美國國會會按照美國自身利益行事，加拿大政府則會集中做好自己能掌握的事務。

加拿大最大反對黨保守黨黨魁博勵治（PierrePoilievre）敦促卡尼政府應善用美國選舉結果，向川普政府施壓，爭取達成全面免關稅的貿易協議。

批川普最猛烈的安大略省省長福特（Doug Ford）毫不掩飾對選舉結果的欣喜之情，他說「川普想把責任推卸給所有人，就是不肯承認自己的錯誤。這傢伙真是徹底失控了。」

福特也說，川普仍然執政，因此「絲毫不抱著貿易戰已經結束的幻想」。但安大略省政府將立即與新任美國議員和州長聯繫溝通，說明貿易戰對美國和加拿大兩方的傷害。

不過，學者提醒，儘管川普這次選舉吃了虧，關稅也不會消失。

加拿大貴湖大學（University of Guelph）政治學教授席蒙斯（Julie Simmons）說川普對加拿大微關稅，主要是透過總統行政命令推動，而非經由國會立法。

選舉結果公布後，川普曾在社交平台發布一張紅色MAGA風格帽子的圖片，上面印有「VETO」（否決）字樣，似乎表明即使國會由民主黨控制，他仍會運用總統否決權。不過，川普其後接受Politico訪問時也提到，他不希望未來2年只是坐在白宮，不斷否決國會通過的法案。

美國期中選舉

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