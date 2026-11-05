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美期中選舉民主黨掌國會 歐洲議會代表團盼重啟對話

中央社／ 布魯塞爾4日專電

美國期中選舉，民主黨重掌國會參眾兩院主導權。歐洲議會對美關係代表團今天表示，選舉結果顯示人民反對總統川普的政策路線，歐洲已準備好與新一屆的國會重啟對話。

在美國期中選舉結果大致底定後，歐洲議會對美關係代表團4日以歐洲議會議員、對美關係代表團主席貝尼費（Brando Benifei）名義，發布聲明。

貝尼費指出，國會主導權由共和黨轉移至民主黨，釋放出明確的政治訊號，即美國人民希望告別總統川普（Donald Trump）的政策路線。

他說，從不斷攀升的生活成本到伊朗戰爭，從緊縮公民權利與公民身份的政策到美國移民暨海關執法局（ICE）的行動，選民要求改變國家發展方向的訴求相當明確，新一屆的國會必須將這樣的訴求落實為具體行動。數年以來行政權不斷擴權，包含在國際法事務上的越權行徑，國會必須全面重申並行使憲法賦予的權限。

貝尼費向新當選的參眾兩院議員表示祝賀，並且期盼這屆新國會能成為深化雙邊機構對話與合作的新起點。他重申，跨大西洋夥伴關係對於歐洲安全、經濟競爭力，以及民眾與企業的福祉而言是不可或缺的事。

同時，他也強調重啟雙邊積極且具前瞻性的合作事務是相當重要的，包含逐步回歸雙向零關稅機制、加強支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略、致力推動中東危機的解決方案，關鍵礦物與半導體領域的戰略合作。

貝尼費說，歐美雙方在強化各自供應鏈韌性、應對全球貿易失衡及不公平競爭方面，擁有共同利益。現在正是重建互信的關鍵時刻，應基於互惠與共同戰略利益，全力投資並鞏固盟友關係。

美國期中選舉

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