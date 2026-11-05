共和黨鐵票倉德州32年大翻盤！ 民主黨橫掃州級公職

美國期中選舉，共和黨鐵票倉德州出現大翻盤，民主黨除了拿下聯邦參議員席次之外，更橫掃州長、副州長、州檢察長等州級職位，州最高法院改選4席也由民主黨領先，打破32年來由共和黨主導的局面。

德州長期是共和黨的重要政治堡壘，自1994年之後，民主黨未曾贏過州長、副州長、州檢察長及州最高法院大法官等由全德州選民共同選出的職位。

2024年總統大選，川普以14個百分點的差距贏得德州，如今共和黨長達32年的優勢遭到翻轉。

「德州論壇報」（The Texas Tribune）以「民主黨奪下德州政治主導權，終結共和黨數十年優勢」為題，開頭寫道「一切都變了」，形容這場選舉一夕改變德州政治權力結構。

美聯社指出，德州是共和黨在總統大選的重要支柱，這次民主黨大勝對共和黨未來爭取白宮構成警訊。

共和黨籍佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）形容，民主黨橫掃德州重要公職選舉，對共和黨是重大損失。

路透社報導，部分保守派與獨立選民對通膨及伊朗戰爭感到不滿，共和黨陣營出現裂痕。「德州論壇報」引述共和黨選戰顧問指出，選舉結果是對川普政策的明確否定。

民主黨候選人主打民生負擔、政府廉潔等議題。美聯社指出，民主黨沒有把墮胎、槍枝及跨性別權利等文化議題作為主要訴求。路透社報導，共和黨試圖把選戰焦點移到跨性別等文化議題。

民主黨聯邦參議員候選人塔拉里格（JamesTalarico）擊敗共和黨籍州檢察長派克斯頓（KenPaxton），當選聯邦參議員。民主黨籍州眾議員伊諾霍薩（Gina Hinojosa）擊敗尋求第4任的州長艾波特（Greg Abbott），將成為德州首位拉丁裔女性州長。

民主黨籍州眾議員古德溫（Vikki Goodwin）擊敗共和黨籍現任副州長派崔克（Dan Patrick），當選德州副州長。州檢察長、主計長、土地專員、農業專員及鐵路委員會委員等職位，也由民主黨拿下。

美聯社報導，民主黨也奪下德州州眾議院多數，終結共和黨自2003年以來的掌控。不過共和黨仍保有州參議院多數。「德州論壇報」指出，德州仍有深厚的保守派政治基礎，這次選舉結果不代表共和黨勢力完全消失。