快訊

大學文憑不再保證高薪 日企為何取消學歷起薪差？

跨境鎮壓沈伯洋的罰則太輕？法務部：擬修反滲透法加重罰則

金門軍人勒斃同婚伴侶！伴屍3天上網查抗辯事由 2度遭延長羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

共和黨鐵票倉德州32年大翻盤！ 民主黨橫掃州級公職

中央社／ 記者林宏翰洛杉磯4日專電
在美國德州奧斯汀的德州議會大廈附近，支持者們慶祝民主黨籍美國參議院候選人、德州眾議員詹姆斯·塔拉里科（James Talarico）在美國中期選舉中獲勝。 路透
在美國德州奧斯汀的德州議會大廈附近，支持者們慶祝民主黨籍美國參議院候選人、德州眾議員詹姆斯·塔拉里科（James Talarico）在美國中期選舉中獲勝。 路透

美國期中選舉共和黨鐵票倉德州出現大翻盤，民主黨除了拿下聯邦參議員席次之外，更橫掃州長、副州長、州檢察長等州級職位，州最高法院改選4席也由民主黨領先，打破32年來由共和黨主導的局面。

德州長期是共和黨的重要政治堡壘，自1994年之後，民主黨未曾贏過州長、副州長、州檢察長及州最高法院大法官等由全德州選民共同選出的職位。

2024年總統大選，川普以14個百分點的差距贏得德州，如今共和黨長達32年的優勢遭到翻轉。

「德州論壇報」（The Texas Tribune）以「民主黨奪下德州政治主導權，終結共和黨數十年優勢」為題，開頭寫道「一切都變了」，形容這場選舉一夕改變德州政治權力結構。

美聯社指出，德州是共和黨在總統大選的重要支柱，這次民主黨大勝對共和黨未來爭取白宮構成警訊。

共和黨籍佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）形容，民主黨橫掃德州重要公職選舉，對共和黨是重大損失。

路透社報導，部分保守派與獨立選民對通膨及伊朗戰爭感到不滿，共和黨陣營出現裂痕。「德州論壇報」引述共和黨選戰顧問指出，選舉結果是對川普政策的明確否定。

民主黨候選人主打民生負擔、政府廉潔等議題。美聯社指出，民主黨沒有把墮胎、槍枝及跨性別權利等文化議題作為主要訴求。路透社報導，共和黨試圖把選戰焦點移到跨性別等文化議題。

民主黨聯邦參議員候選人塔拉里格（JamesTalarico）擊敗共和黨籍州檢察長派克斯頓（KenPaxton），當選聯邦參議員。民主黨籍州眾議員伊諾霍薩（Gina Hinojosa）擊敗尋求第4任的州長艾波特（Greg Abbott），將成為德州首位拉丁裔女性州長。

民主黨籍州眾議員古德溫（Vikki Goodwin）擊敗共和黨籍現任副州長派崔克（Dan Patrick），當選德州副州長。州檢察長、主計長、土地專員、農業專員及鐵路委員會委員等職位，也由民主黨拿下。

美聯社報導，民主黨也奪下德州州眾議院多數，終結共和黨自2003年以來的掌控。不過共和黨仍保有州參議院多數。「德州論壇報」指出，德州仍有深厚的保守派政治基礎，這次選舉結果不代表共和黨勢力完全消失。

美國期中選舉 共和黨 德州

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

德州30年首度變天 為何說是打臉川普、馬斯克、共和黨？

共和黨慘遭血洗！川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

物價和對伊朗開戰引民怨 民主黨期中選舉大勝掌控參眾兩院

美期中選舉／票倉也不保 共和黨參院老將、眾院操盤手、德州州長落馬

相關新聞

整理包／藍潮後川普怎麼走？關稅不退、外交求突破 六大動向一次看

美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，川普未來兩年內政施政受阻，可能把更多心力轉向外交和貿易，爭取政績。關稅仍是他不願放手的工具，伊朗戰爭則讓他面臨降低物價和維持施壓的兩難。從美中談判到台灣軍售，接下來要看他如何運用手中權力，以及新國會能制衡多少。以下整理六大觀察重點：

輸到昏頭還是想放鬆？期中選舉大敗後川普帶媒體導覽白宮工地

共和黨在美國期中選舉慘敗，民主黨奪回國會參眾兩院。總統川普選後首次面對鏡頭，卻沒有急著檢討敗選，而是帶記者參觀白宮宴會廳工地，興致勃勃地談起水晶吊燈、大理石，還問大家：「你們從上面看到直升機停機坪了嗎？多漂亮啊！」

川普認美伊戰爭害共和黨慘敗！伊朗嗆：戰場、政治上都輸了

美國3日舉行期中選舉，共和黨慘敗。總統川普表示，美伊戰爭導致共和黨敗選的說法「可能是真的」，尤其是戰爭推高汽油價格。伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則說，美國選民已對戰爭說不。

防長赫塞斯恐成期中敗選代罪羔羊？川普傳私下問去留 這個人可能接棒

美國3日舉行期中選舉，共和黨失去國會參眾兩院的多數優勢，後續衝擊才剛開始。外界猜測總統川普可能改組內閣，焦點集中在國防部長赫塞斯身上。多名知情人士透露，川普持續當面或透過電話詢問身邊顧問，赫塞斯是否應該留任，但公開露面時仍表示：「我認為他做得非常好。」

川普跛鴨…外交未必放軟 美媒：可能更多國家敢「壯膽」反抗

新聞周刊分析，共和黨在期中選舉大敗，不代表川普總統會在外交上收斂，不能把期中選舉視為川普外交政策的自動煞車。對於期待華府回歸常態的歐洲國家以及擔心戰事再起的伊朗而言，選舉未必帶來政策轉向。

民主黨重奪國會！美議員促用新權力施壓川普放行對台軍售

美國總統川普打破既有規範、宣稱對其他國家擁有主權，並拋棄傳統國際盟友關係，在全球各地的霸凌行徑讓各國飽受衝擊。民主黨在3日期中選舉奪回參眾兩院控制權，外交官與外國官員表示，儘管仍難以有效制約川普，但各國政府希望至少能喘口氣，並有更多機會推動自身政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。