防長赫塞斯恐成期中敗選代罪羔羊？川普傳私下問去留 這個人可能接棒

美國3日舉行期中選舉，共和黨失去國會參眾兩院的多數優勢，後續衝擊才剛開始。外界猜測總統川普可能改組內閣，焦點集中在國防部長赫塞斯身上。多名知情人士透露，川普持續當面或透過電話詢問身邊顧問，赫塞斯是否應該留任，但公開露面時仍表示：「我認為他做得非常好。」

美聯社與CBS新聞報導，川普與被視為可能角逐2028年總統大選的副總統范斯都承認，美伊戰爭影響期中選舉。川普表示，這場衝突導致汽油價格短期上漲，可能因此引發選民不滿。他說：「伊朗這件事，我們非做不可，而且還會繼續做下去。」

美伊戰爭不受選民歡迎，赫塞斯則是主要策畫者之一，也可能成為國會民主黨人的主要針對目標。不過，川普4日被問及是否考慮撤換赫塞斯時表示：「沒有，我認為他做得非常好。」

根據諾克斯維爾新聞哨兵報（Knoxville News Sentinel），赫塞斯2022年與家人搬到田納西州。該州共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）贏得州長選舉，就任後可指定臨時接替她參議員席次的人選，外界也曾討論由赫塞斯接任。川普被問及此事時說：「事實上，我認為如果他這麼做，會非常受歡迎，但我完全沒有聽說過這件事。」

不過，知情人士告訴CBS新聞，川普在共和黨敗選後，持續當面或透過電話詢問身邊顧問，赫塞斯是否應該留任。另有消息人士表示，川普尚未決定撤換他。部分白宮幕僚則預測，共和黨敗選的部分責任可能歸咎於美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper），以及參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），兩人都在美伊戰爭的軍事指導上扮演重要角色。

一名消息人士告訴CBS新聞，共和黨籍佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）被提出作為赫塞斯可能的接替人選。這名人士認為，德桑提斯可在新舊國會交接的跛腳鴨會期通過參議院任命確認程序，待明年1月5日州長任期屆滿後接任國防部長。