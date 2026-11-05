快訊

今年盤中高低差距逾1,800點後 台股一段期間上漲機率百分百

早上出門記得帶傘！下午東北季風再度增強 北北基宜4縣市轉雨

網紅修車「矮豆」家族驚爆詐保… 12名保險員當內鬼 檢調搜索約談34人

防長赫塞斯恐成期中敗選代罪羔羊？川普傳私下問去留 這個人可能接棒

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普10月30日在白宮橢圓辦公室會見獲俄羅斯釋放的美籍囚犯哈伯德，國防部長赫塞斯（如圖）在旁觀看。歐新社
美國總統川普10月30日在白宮橢圓辦公室會見獲俄羅斯釋放的美籍囚犯哈伯德，國防部長赫塞斯（如圖）在旁觀看。歐新社

美國3日舉行期中選舉，共和黨失去國會參眾兩院的多數優勢，後續衝擊才剛開始。外界猜測總統川普可能改組內閣，焦點集中在國防部長赫塞斯身上。多名知情人士透露，川普持續當面或透過電話詢問身邊顧問，赫塞斯是否應該留任，但公開露面時仍表示：「我認為他做得非常好。」

美聯社與CBS新聞報導，川普與被視為可能角逐2028年總統大選的副總統范斯都承認，美伊戰爭影響期中選舉。川普表示，這場衝突導致汽油價格短期上漲，可能因此引發選民不滿。他說：「伊朗這件事，我們非做不可，而且還會繼續做下去。」

美伊戰爭不受選民歡迎，赫塞斯則是主要策畫者之一，也可能成為國會民主黨人的主要針對目標。不過，川普4日被問及是否考慮撤換赫塞斯時表示：「沒有，我認為他做得非常好。」

根據諾克斯維爾新聞哨兵報（Knoxville News Sentinel），赫塞斯2022年與家人搬到田納西州。該州共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）贏得州長選舉，就任後可指定臨時接替她參議員席次的人選，外界也曾討論由赫塞斯接任。川普被問及此事時說：「事實上，我認為如果他這麼做，會非常受歡迎，但我完全沒有聽說過這件事。」

不過，知情人士告訴CBS新聞，川普在共和黨敗選後，持續當面或透過電話詢問身邊顧問，赫塞斯是否應該留任。另有消息人士表示，川普尚未決定撤換他。部分白宮幕僚則預測，共和黨敗選的部分責任可能歸咎於美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper），以及參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），兩人都在美伊戰爭的軍事指導上扮演重要角色。

一名消息人士告訴CBS新聞，共和黨籍佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）被提出作為赫塞斯可能的接替人選。這名人士認為，德桑提斯可在新舊國會交接的跛腳鴨會期通過參議院任命確認程序，待明年1月5日州長任期屆滿後接任國防部長。

美國期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

共和黨期中選舉慘敗！川普認美伊戰爭有影響 卻堅稱不後悔

國防部長赫塞斯 名列彈劾榜首

民主黨奪國會也不怕！川普自稱握有終極權力：我可以否決

美期中選舉／川普說話了！社群怒曬否決大紅帽 敗選歸咎他沒出現選票

相關新聞

藍色海嘯 民主黨狂勝參眾院變天

民主黨三日在美國期中選舉中取得壓倒性勝利，奪下參眾兩院控制權。選民藉由選票表達不滿美國總統川普施政，讓民主黨掀起「藍色海嘯」，不但在眾院大幅過半，還在傳統共和黨票倉贏得多個共和黨把持數十年的參議員席位。川普對紐約時報表示，他「完全願意接受這些結果」，準備與民主黨人合作。

伊戰、關稅…美國總統 遭遇最堅決否定 政治板塊大移動

華爾街日報指出，共和黨三日在期中選舉慘敗，是現代政治史上美國總統遭遇的最堅決否定。紐約時報社論則以「美國人民已否定川普」為題，指出選民以選票拒絕川普過去兩年破壞民主的作為。

藍州激增…多位新州長促嚴管AI 資料中心大利空

在美國國會期中選舉出現「藍色浪潮」後，美國資料中心開發商將遭遇最壞情境，不僅國會可能加強監管，兩大資料中心重鎮俄亥俄州與德州、以及資料中心興建熱點喬治亞州與賓州的州長，都是由主張嚴管資料中心的民主黨人拿下，成為Meta、亞馬遜及CoreWeave等企業的重大利空。

美股收盤／藍潮助攻道瓊狂飆1,569點 費半、AI基建股逆勢跌

美國股市周三大漲，民主黨在期中選舉大勝，投資人押注白宮和國會相互牽制有利企業，伊朗戰爭也可望提早結束，油價大跌進一步提振買氣。道瓊大漲逾1,500點，創去年4月以來最大漲幅，但晶片和資料中心股逆勢下跌，AI相關股走勢分化。

川普跛鴨…外交未必放軟 美媒：可能更多國家敢「壯膽」反抗

新聞周刊分析，共和黨在期中選舉大敗，不代表川普總統會在外交上收斂，不能把期中選舉視為川普外交政策的自動煞車。對於期待華府回歸常態的歐洲國家以及擔心戰事再起的伊朗而言，選舉未必帶來政策轉向。

美國國會變天…港媒：台灣仍是美中關係變數

香港南華早報報導，上海國際問題研究院長陳東曉分析，民主黨未來二年主要目標仍是限制美國總統川普的行政權力，而非推翻現有對中政策，選舉結果不太可能重大衝擊美中關係。不過，台灣議題可能成為變數，兩黨議員選後恐加強施壓，要求川普推進先前擱置的總額一四○億美元對台軍售案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。