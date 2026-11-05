美民主黨掌控國會 川普區域政策受限引拉美關注

美國期中選舉後民主黨取得國會主導權，拉丁美洲各國正重新評估與總統川普的關係。巴西政府人士認為，白宮未來推動關稅及對外政策將面臨更大國會監督，對巴西及區域國家而言，可能降低美國採取單邊措施的空間。

巴西媒體報導，民主黨此次不僅奪回國會控制權，也使川普（Donald Trump）政府在剩餘任期內面對更嚴格監督。巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府內部人士認為，民主黨將利用國會展開多項調查，迫使白宮在外交與貿易政策上採取更審慎立場。

根據G1新聞網，巴西政府特別關注美國近年推動的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。這項外交路線將整個西半球、尤其拉丁美洲，視為美國核心戰略利益區域。巴西官員研判，在民主黨掌控國會後，相關政策將面臨更高程度審查，部分涉及拉美事務的單邊行動也可能受到限制。

CNN巴西新聞網分析，選舉結果為拉美政局增添不確定性。過去與川普保持密切關係、支持其政治路線的拉美右翼政府，如今必須面對華府政策可能調整的風險。美國國會未來將在對外援助、區域安全合作及經濟政策發揮更大影響力。

分析人士認為，美國對拉美的核心利益不致出現劇烈改變，但政策推動速度與方向可能更受國會牽制。對阿根廷、哥倫比亞等依賴與華府密切關係的國家而言，未來兩年將需要在外交布局上保留更多彈性。

報導指出，民主黨勝選不代表川普影響力終結，但顯示其推動議程的空間已受到限制。隨著美國內部政治版圖改變，拉丁美洲各國可能趨向採取更務實、多元的對美策略，以降低華府政黨輪替帶來的衝擊。