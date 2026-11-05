美眾院民主黨領袖傑福瑞斯 表態角逐眾議院議長

美國聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯今天向眾議員發信，正式表態爭取眾議院議長職務。若順利獲得過半支持，傑福瑞斯將成為美國史上首位非裔國會議長。

聯邦眾議院現任民主黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）4日向眾議員發出信函，正式宣布角逐第120屆國會眾議院議長。

信函中寫道，大約兩年前，川普（Donald Trump）在相同的國會大樓宣誓就職。他曾在這裡煽動暴民，企圖推翻2020年總統選舉結果，隨後的數日、數週及數月都充滿挑戰。讓美國再次偉大（MAGA）極端人士想要摧毀美國，在全美各地發動全面攻勢，但美國是具有韌性的國家。民主黨團在第119屆國會任期中，全力捍衛美國民眾權益並帶領走向重大改變的道路。

除了說明黨團表現，傑福瑞斯提出可負擔生活、政府問責與美國價值3項目標，爭取現任與新任眾議員的支持。

他強調，新一屆國會必須處理美國民眾可負擔生活的課題，努力工作並遵守規則是美國生活的慣例，人民必須有能力負擔並過著舒適與美好的生活，這就是美國夢。眾院民主黨人決心重啟夢想，國會也將擔任監督及平衡川普政府行政權失控的責任。

此外，國會將重建典型美國價值，包括人人擁有自由及正義，法律之下獲得公平保障，在民主制度中無拘束地行使投票權，以及美國是移民國家的傳統。

民主黨在期中選舉獲得眾院穩定多數，傑福瑞斯若順利當選，將成為美國史上首位非裔國會議長。

紐約布魯克林選出的傑福瑞斯曾擔任民主黨眾院黨團主席，在黨內路線之爭下，必須爭取現任及新任左派議員的支持。