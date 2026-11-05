快訊

今年盤中高低差距逾1,800點後 台股一段期間上漲機率百分百

早上出門記得帶傘！下午東北季風再度增強 北北基宜4縣市轉雨

網紅修車「矮豆」家族驚爆詐保… 12名保險員當內鬼 檢調搜索約談34人

聽新聞
0:00 / 0:00

美眾院民主黨團：無人提彈劾總統 新會期聚焦民生法案

中央社／ 華盛頓4日專電
眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（右）在民主黨國會競選委員會（DCCC）總部舉行的新聞發布會上回答媒體提問。 歐新社
眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（右）在民主黨國會競選委員會（DCCC）總部舉行的新聞發布會上回答媒體提問。 歐新社

宣布角逐美國眾議院議長的聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯今天表示，新一屆國會將聚焦可負擔生活議題，目前沒有議員提到將彈劾總統。將角逐眾院民主黨團主席的劉雲平指出，將推動停止川普關稅與設立AI安全機制等法案。

聯邦眾議院現任民主黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries），4日率領民主黨國會競選委員會（Democratic Congressional Campaign Committee,DCCC）成員舉行記者會，說明期中選舉可能的結果與民主黨掌握國會多數後的工作計畫。傑福瑞斯已宣布將角逐眾議院議長。

傑福瑞斯表示，期中選舉結果是對「讓美國再次偉大」（MAGA）極端主義的重大訓斥，為美國民眾帶來美好的一夜。現任議長強生（Mike Johnson）說得沒錯，民調數字是錯的，這不僅是藍色浪潮，更是美國海嘯。

他指出，民主黨至少將在眾院贏得255席，這是21世紀歷史性的國會多數，也是美國民眾的重大勝利。民眾選擇經濟而非極端主義，選擇希望而非仇恨，選擇常理而非貪腐、紊亂與殘酷。

傑福瑞斯說：「美國民眾選擇民主黨，是為見到國家方向出現重大改變，新任黨團就任第一天就會動手執行，為可負擔的美國生活努力。」

他表示，目前沒有任何人向他提及發動彈劾，黨團將全力聚焦在可負擔生活與政府問責議題。

民主黨眾院黨團成員指出，上任後將聚焦經濟議題，以及健保支出、糧食補助、房貸利率等美國家庭生活成本增加的挑戰。

明年將角逐眾院民主黨團主席的現任副主席劉雲平（Ted Lieu）表示，黨團工作將聚焦在可負擔生活，計劃通過反對大幅削減聯邦醫療補助支出、恢復平價醫療保費稅務抵免、停止導致價格高漲的愚蠢川普關稅，停止對伊朗戰爭等相關法案。

他指出，川普政府讓AI企業無限制營運，這是政治與政策上的壞決定。新任期國會將就人工智慧召開公開聽證會，通過AI安全機制立法。特別是美國民眾反對AI業者無節制設立數據中心，國會將設定合理的安全維護機制。

美國期中選舉 眾院 民主黨 眾議院 國會 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

期中選舉成川普執政公投 民主黨力拚翻盤重掌國會

美期中選舉初步開票 民主黨北卡率先翻轉參院席位

主流美媒判定 期中選舉民主黨壓倒性奪回參眾兩院

美期中選舉／民主黨奪眾院 參院多數在望…藍潮動搖川普經濟民粹路線

相關新聞

藍色海嘯 民主黨狂勝參眾院變天

民主黨三日在美國期中選舉中取得壓倒性勝利，奪下參眾兩院控制權。選民藉由選票表達不滿美國總統川普施政，讓民主黨掀起「藍色海嘯」，不但在眾院大幅過半，還在傳統共和黨票倉贏得多個共和黨把持數十年的參議員席位。川普對紐約時報表示，他「完全願意接受這些結果」，準備與民主黨人合作。

伊戰、關稅…美國總統 遭遇最堅決否定 政治板塊大移動

華爾街日報指出，共和黨三日在期中選舉慘敗，是現代政治史上美國總統遭遇的最堅決否定。紐約時報社論則以「美國人民已否定川普」為題，指出選民以選票拒絕川普過去兩年破壞民主的作為。

藍州激增…多位新州長促嚴管AI 資料中心大利空

在美國國會期中選舉出現「藍色浪潮」後，美國資料中心開發商將遭遇最壞情境，不僅國會可能加強監管，兩大資料中心重鎮俄亥俄州與德州、以及資料中心興建熱點喬治亞州與賓州的州長，都是由主張嚴管資料中心的民主黨人拿下，成為Meta、亞馬遜及CoreWeave等企業的重大利空。

防長赫塞斯恐成期中敗選代罪羔羊？川普傳私下問去留 這個人可能接棒

美國3日舉行期中選舉，共和黨失去國會參眾兩院的多數優勢，後續衝擊才剛開始。外界猜測總統川普可能改組內閣，焦點集中在國防部長赫塞斯身上。多名知情人士透露，川普持續當面或透過電話詢問身邊顧問，赫塞斯是否應該留任，但公開露面時仍表示：「我認為他做得非常好。」

川普跛鴨…外交未必放軟 美媒：可能更多國家敢「壯膽」反抗

新聞周刊分析，共和黨在期中選舉大敗，不代表川普總統會在外交上收斂，不能把期中選舉視為川普外交政策的自動煞車。對於期待華府回歸常態的歐洲國家以及擔心戰事再起的伊朗而言，選舉未必帶來政策轉向。

美國國會變天…港媒：台灣仍是美中關係變數

香港南華早報報導，上海國際問題研究院長陳東曉分析，民主黨未來二年主要目標仍是限制美國總統川普的行政權力，而非推翻現有對中政策，選舉結果不太可能重大衝擊美中關係。不過，台灣議題可能成為變數，兩黨議員選後恐加強施壓，要求川普推進先前擱置的總額一四○億美元對台軍售案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。