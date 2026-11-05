美眾院民主黨團：無人提彈劾總統 新會期聚焦民生法案

宣布角逐美國眾議院議長的聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯今天表示，新一屆國會將聚焦可負擔生活議題，目前沒有議員提到將彈劾總統。將角逐眾院民主黨團主席的劉雲平指出，將推動停止川普關稅與設立AI安全機制等法案。

聯邦眾議院現任民主黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries），4日率領民主黨國會競選委員會（Democratic Congressional Campaign Committee,DCCC）成員舉行記者會，說明期中選舉可能的結果與民主黨掌握國會多數後的工作計畫。傑福瑞斯已宣布將角逐眾議院議長。

傑福瑞斯表示，期中選舉結果是對「讓美國再次偉大」（MAGA）極端主義的重大訓斥，為美國民眾帶來美好的一夜。現任議長強生（Mike Johnson）說得沒錯，民調數字是錯的，這不僅是藍色浪潮，更是美國海嘯。

他指出，民主黨至少將在眾院贏得255席，這是21世紀歷史性的國會多數，也是美國民眾的重大勝利。民眾選擇經濟而非極端主義，選擇希望而非仇恨，選擇常理而非貪腐、紊亂與殘酷。

傑福瑞斯說：「美國民眾選擇民主黨，是為見到國家方向出現重大改變，新任黨團就任第一天就會動手執行，為可負擔的美國生活努力。」

他表示，目前沒有任何人向他提及發動彈劾，黨團將全力聚焦在可負擔生活與政府問責議題。

民主黨眾院黨團成員指出，上任後將聚焦經濟議題，以及健保支出、糧食補助、房貸利率等美國家庭生活成本增加的挑戰。

明年將角逐眾院民主黨團主席的現任副主席劉雲平（Ted Lieu）表示，黨團工作將聚焦在可負擔生活，計劃通過反對大幅削減聯邦醫療補助支出、恢復平價醫療保費稅務抵免、停止導致價格高漲的愚蠢川普關稅，停止對伊朗戰爭等相關法案。

他指出，川普政府讓AI企業無限制營運，這是政治與政策上的壞決定。新任期國會將就人工智慧召開公開聽證會，通過AI安全機制立法。特別是美國民眾反對AI業者無節制設立數據中心，國會將設定合理的安全維護機制。