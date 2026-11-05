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民主黨下一個歐巴馬…奧索夫連任參議員 問鼎白宮機率增

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
民主黨籍參議員奧索夫在喬州擊敗對手柯林斯連任成功，他因為連續抨擊川普成為民主黨新星，也被視為直攻2028年總統大選的人選之一。 （路透)
民主黨籍參議員奧索夫在喬州擊敗對手柯林斯連任成功，他因為連續抨擊川普成為民主黨新星，也被視為直攻2028年總統大選的人選之一。 （路透)

英國「獨立報」報導，美國民主黨籍喬治亞州聯邦參議員奧索夫（JonOssoff）在期中選舉成功連任，被譽為「下一個歐巴馬」，成為下一任美國總統的機會也大幅攀升。

根據英國「獨立報」（Independent），奧索夫在對民主黨至關重要的喬治亞州參議員選戰中，輕鬆擊敗共和黨對手柯林斯（Mike Collins），拿下超過240萬票，得票率達58.9%。

奧索夫現年39歲，2021年在第二輪決選中首度當選參議員，是參議院最年輕的議員，並被拿來與美國前總統歐巴馬（Barack Obama）相提並論。

歐巴馬擅長演說，政治訴求兼具進步派與中間派色彩，在總統高齡化的時代，歐巴馬代表年輕世代的選擇。

據報導，奧索夫目前獲得民主黨下一屆總統候選人提名的機率升至24%，過去一天內增加了9個百分點。

他在2028年總統大選中勝出的機率目前為18%，高於前一天的10.5%，比民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）高出4個百分點，也比副總統范斯（JD Vance）高出5個百分點。

奧索夫如今已超越加州州長紐松（GavinNewsom）。紐松一度是民主黨總統候選人提名的明確熱門人選，在預測市場平台Polymarket上的出線機率曾達40%，後來則降至15%。

美國期中選舉

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