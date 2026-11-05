美期中選舉共和黨大敗 范斯：美伊戰爭是失利原因

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，與伊朗的戰爭導致共和黨在期中選舉落敗。

法新社報導，范斯在社群平台X發布一篇長文寫道：「我們敗選的原因就是這場戰爭。總統本人昨晚也這麼說。」

美國總統川普（Donald Trump）先前表示，美國與伊朗的戰爭「是其中一個原因」，但他認為這場戰爭仍具正當性。

民主黨在11月3日美國期中選舉掀起勝選浪潮，范斯原本在共和黨2028年總統提名戰中居領先地位，如今其聲勢備受質疑。