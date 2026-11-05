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共和黨輸掉眾院 議長強生不角逐少數黨領袖

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）所屬共和黨在期中選舉中慘敗後，他的發言人今天向法新社證實，強生將卸下共和黨眾院領袖職務。

法新社報導，強生是美國總統川普（DonaldTrump）與副總統范斯（JD Vance）之後，共和黨內最高層級官員，在美國總統繼任順位中排名第二。

強生的發言人被問及有關他將卸下職務的報導是否屬實時，以只有一個字的電子郵件回覆：「屬實。」

路透社報導，一名消息人士今天指稱，共和黨在本週期中選舉失去眾院多數席次後，強生將不會角逐眾院少數黨領袖。

根據一名知情人士，強生今天上午已向幕僚宣布這項決定。

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