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共和黨慘敗 白宮發文強調川普「仍是你們的總統」
美國總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨在昨天期中選舉慘敗，這場選舉被視為對川普第二任期的信任投票。白宮今天表示，川普「仍是你們的總統」。
法新社報導，在野的民主黨昨天贏得聯邦眾議院與參議院的控制權，對川普及共和黨造成重大打擊。
白宮在社群平台X發布訊息，並附上一張川普怒目而視地站在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）「堅毅書桌」（Resolute Desk）後方的照片。
照片上寫著：「公共服務公告（Public ServiceAnnouncement, PSA）：川普仍是你們的總統。」
貼文還以川普在社群媒體發文時經常使用的措辭寫道：「感謝您關注此事。」
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