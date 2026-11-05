聽新聞
0:00 / 0:00
深紅州密西西比參議員選情膠著 開票97%兩候選人僅差28票
美國密西西比州聯邦參議員選情意外陷入膠著，當地已逾40年未選出民主黨籍參議員，但在11月4日凌晨，共和黨籍現任參議員海德史密斯與民主黨對手柯隆仍難分勝負，雙方僅差28票。
密西西比自由新聞（Mississippi Free Press）報導，截至午夜時分，在近100萬張選票中，柯隆（ScottColom）僅領先海德史密斯（Cindy Hyde-Smith）28票。美聯社估計當時計票進度約97%。
如果柯隆勝選，他將成為密西西比州自1982年史丹尼斯（John C. Stennis）最後一次當選以來，首位民主黨籍聯邦參議員。
更具歷史意義的是，柯隆也有望成為自布魯斯（Blanche K. Bruce）以來，密西西比州首位非裔聯邦參議員。
英國廣播公司（BBC）報導，密西西比州非裔人口占比近40%，是全美非裔人口比例最高的州。非裔選民絕大多數支持民主黨，據報他們這次選舉投票相當踴躍。
柯隆10月接受「華盛頓郵報」（Washington Post）訪問時曾表示，民主黨過去在密西西比州通常選情不佳，因為共和黨近年屢次大勝，導致民主黨將資源轉往其他地方。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。