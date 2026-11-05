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美國會變天…學者：民主黨可能加強挺台

聯合報／ 記者陳熙文張文馨／台北報導
民主黨大勝奪回國會，選後可能加強施壓，要求川普推進對台軍售。圖為美國出售給台灣的拖式飛彈。 美聯社
民主黨大勝奪回國會，選後可能加強施壓，要求川普推進對台軍售。圖為美國出售給台灣的拖式飛彈。 美聯社

美國期中選舉結果出爐，淡江大學戰略所所長李大中表示，美國總統川普的對台政策現階段更傾向於美國對中政策的一部分，就看民主黨未來會不會在國會施壓，讓川普在面對台灣議題時有更多考量。

政大外交系教授黃奎博說，在對台軍售上，民主黨可能會在國會施壓加速，但軍售還關係到美國軍事裝備的產能和出口的優先順序，不是純粹的政治問題。如果川普持續強化對中關係，民主黨可能就會在國會反著來，加強挺台力道，最後還是要看川普政府對中政策走向。

李大中說，民主黨大勝威脅到川普在共和黨內的威信，可能影響到川普對中的態度，川普在第一任期時也出現過對中政策轉彎。但民主黨與川普更大的分歧在於對俄烏戰爭的態度，對台路線要再等一等才會比較明朗。

美國期中選舉 民主黨 對中政策 川普 軍售 共和黨 國會 黃奎博

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