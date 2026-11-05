美國會變天…港媒：台灣仍是美中關係變數

香港南華早報報導，上海國際問題研究院長陳東曉分析，民主黨未來二年主要目標仍是限制美國總統川普的行政權力，而非推翻現有對中政策，選舉結果不太可能重大衝擊美中關係。不過，台灣議題可能成為變數，兩黨議員選後恐加強施壓，要求川普推進先前擱置的總額一四○億美元對台軍售案。

大陸外交部發言人毛寧昨說，期中選舉是美國內政，大陸願繼續同美國一道，維護好落實好兩國元首重要共識，加強溝通，妥處分歧，拓展合作，構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

陳東曉表示，美國期中選舉可能重塑國會政治版圖，但不一定會對中美關係造成顛覆性衝擊。國會組成變化主要將增加川普推動國內政策的難度，對外交政策影響相對有限，總統在外交事務上仍擁有相當大決策空間。民主黨未來二年首要目標可能是限制川普行政權力，而非全面改變對中政策，「美國兩黨在對中戰略上具有相當程度共識，因此缺乏全面推翻現有政策架構動力。」