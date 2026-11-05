川普跛鴨 美媒：可能更多國家敢「壯膽」反抗

新聞周刊分析，共和黨在期中選舉大敗，不代表川普總統會在外交上收斂，不能把期中選舉視為川普外交政策的自動煞車。對於期待華府回歸常態的歐洲國家以及擔心戰事再起的伊朗而言，選舉未必帶來政策轉向。

彭博分析，川普政府在期中選舉後，仍可能把關稅大棒揮向更多目標，繼續重新搭建高關稅體系，即便民主黨拿下國會兩院掌控權，仍不太可能對川普的貿易政策造成實質影響，但川普成為「跛鴨」總統，可能為更多國家的反抗「壯膽」。

路透報導，選舉結果可能讓日、韓等美國貿易夥伴更有底氣拖延因關稅而被迫做出的對美投資承諾，並讓美國最大對手中國大陸取得談判優勢。澳洲柯利納經濟諮詢公司經濟學家艾斯拉克說，大陸國家主席習近平會意識到，選舉結果大幅削弱川普的權威，習近平無疑會思考如何利用這點。

新聞周刊指出，總統即使在國內政治受挫，仍有空間推動重大外交行動。國務卿魯比歐日前表示，總統就是要執行美國外交政策，這是行政部門職責；他也承認，國會仍有監督、經費與撥款方面的角色。

這意味著國會易手與外交政策轉向，不能直接畫上等號。文章表示，川普仍可依憲法第二條賦予的總統職權採取行動，不會因民主黨掌控國會就自認全面束縛。然而，行政部門擁有決策空間，也不等於國會失去制衡能力，更不代表軍事升級必然發生。

文中舉例，前總統布希所屬共和黨在二○○六年失去參眾兩院控制權後，仍下令向伊拉克增兵，規模最高約三萬人。歐巴馬在二○一四年期中選舉後面對共和黨掌控兩院，也推動與古巴關係正常化，並完成伊朗核協議。

伊朗將是川普選後可能面臨的首要考驗，先前戰事雖削弱伊朗能力卻未推翻其政權，也未永久解除核計畫問題。川普是否進一步施壓，將是外界觀察焦點。