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藍州激增要監管 AI資料中心大利空

聯合報／ 編譯季晶晶劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
民主黨籍艾克頓當選，成為俄亥俄州首位女州長，她已喊話，資料中心開發商要先滿足系列要求才能動工。 美聯社
民主黨籍艾克頓當選，成為俄亥俄州首位女州長，她已喊話，資料中心開發商要先滿足系列要求才能動工。 美聯社

在美國國會期中選舉出現「藍色浪潮」後，美國資料中心開發商將遭遇最壞情境，不僅國會可能加強監管，兩大資料中心重鎮俄亥俄州與德州、以及資料中心興建熱點喬治亞州與賓州的州長，都是由主張嚴管資料中心的民主黨人拿下，成為Meta亞馬遜及CoreWeave等企業的重大利空

美國今年的州長與州議會選舉大幅牽動資料中心建設，因為州長、州議會和公用事業監管委員會，掌握資料中心選址、建設許可和供電等關鍵決策，對ＡＩ投資的影響可能比國會席次變化更直接。

德州先前開出相當優厚條件爭取台灣企業進駐，包括緯創、緯穎、鴻海、英業達與仁寶等代工大廠，近兩年都選在德州大量建廠。ＡＩ伺服器代工大廠昨表示，民主黨對ＡＩ發展相對保守，建廠政策會持續關注新任州長動態，目前建廠腳步不會改變。

彭博指出，川普經濟政策不得人心，多數選民認為高關稅推升物價，成了共和黨選舉包袱。美國經濟雖有ＡＩ投資熱潮支撐，伊朗戰爭和關稅卻讓通膨再起。

華府智庫經濟創新組織對美國勞工的調查也發現，多數勞工更願意支持敢對抗醫療保險公司、大型銀行和ＡＩ企業的候選人。彭博認為，民粹訴求可能轉向新對象，準備角逐二○二八年大選的政治人物勢必留意。

彭博統計，美國已規畫的資料中心建案容量約三○三百萬瓩（ＧＷ），近九成位於選舉州，以德州的百分之廿七占比最高。富國銀行估計，喬治亞州、俄亥俄州與賓州分別占全美規畫中資料中心容量的百分之五到七，但社區要求限制興建資料中心的聲浪日增。

開票結果顯示，德州卅多年來首度變天，以暫停開發興建資料中心為競選主軸之一的民主黨候選人希諾霍薩，擊敗尋求連任的共和黨州長艾伯特。分析師推算，約十三ＧＷ的資料中心容量將立即受到選舉結果影響，若沒有州政府的環境許可，可能延誤十二至十八個月。

另一個資料中心重鎮俄亥俄州也變天，民主黨籍的艾克頓擊敗共和黨對手拉馬斯瓦米，艾克頓已呼籲要求資料中心開發商要先滿足一系列要求才能動工。

在向來鼓勵發展資料中心的喬治亞州，民主黨籍的巴頓斯也扭轉共和黨主政廿多年的態勢，她競選時便呼籲暫停新建資料中心。民主黨籍的賓州州長夏皮羅順利連任，他雖幫助吸引資料中心進駐，但地方反對聲浪高張也改變立場。

在此同時，民主黨準國會議員也準備更嚴格檢視矽谷ＡＩ產業，威脅已投入數十億美元開發資料中心的Meta、亞馬遜及CoreWeave等企業前景。

美國期中選舉 AI 資料中心 算力 利空 Meta 亞馬遜 民主黨

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