美國州長選舉 民主黨德州、喬治亞州歷史性勝選

據美國媒體預測，民主黨在州長選舉大有斬獲，已經拿下俄亥俄州、德克薩斯州、愛荷華州、喬治亞州及威斯康辛州。民主黨若能在36場州長選舉淨增至少兩席，就可執掌逾半州政府。

路透社報導，3名候選人締造歷史。喬治亞州民主黨籍的波托斯（Keisha Lance Bottoms）成為全美首位非裔女州長。德州民主黨籍的伊諾霍薩（GinaHinojosa）擊敗資金充裕的共和黨籍現任州長，成為這個保守州史上首位拉丁裔州長。新墨西哥州民主黨籍的哈蘭德（Deb Haaland）則成為全美首位美洲原住民女州長。

這次選舉共有36場州長選戰，民主黨若能淨增至少兩席，將寫下自從2010年以來首度執掌過半數州政府的紀錄。

路透社整理8場關鍵州長選戰如下：

德州

德州州眾議員伊諾霍薩擊敗州長艾波特（GregAbbott），成為自從1990年以來首位當選德州州長的民主黨人，也是州史上首位拉丁裔州長。

艾波特是全美知名度最高、競選資金最雄厚的共和黨籍州長之一，伊諾霍薩出乎意料地成為足以與他抗衡的對手。根據「德州論壇報」（The TexasTribune），艾波特競選支出是伊諾霍薩的將近8倍。

民主黨起初認為德州州長選戰毫無勝算，甚至難以找到願意挑戰艾波特的候選人。

喬治亞州

前亞特蘭大（Atlanta）市長波托斯擊敗共和黨籍醫療保健產業億萬富豪高管傑克森（Rick Jackson），將接替共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）。她成為美國首位當選州長的非裔女性，也是逾1/4世紀以來首位當選喬治亞州州長的民主黨人。

喬治亞州很可能是2028年總統大選關鍵戰場，兩黨都將這場州長選舉視為提前檢驗民意的指標。

俄亥俄州

民主黨籍醫師艾克頓（Amy Acton）擊敗共和黨籍企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。這場選戰因艾克頓關係疏遠的母親現身說法的攻擊廣告而引發全國關注。拉馬斯瓦米競選團隊發布的影片中，亞瑟（Donna Arthur）反駁艾克頓自述童年曾無家可歸及遭受性侵的經歷，敦促俄亥俄州選民不要投票給女兒。

總統川普2016年在勞工階級選民力挺下在當地勝出後，俄亥俄州長期被視為搖擺州的既定印象消退，這些選民協助該州轉變成為共和黨穩定掌握的州。最近9次州長選舉，民主黨僅贏過一次。

愛荷華州

愛荷華州唯一透過全州選舉產生的民主黨籍官員、州審計長桑德（Rob Sand）在該州自從2006年以來首場現任不連任的州長選舉中擊敗共和黨籍商人拉恩（Zach Lahn）。

威斯康辛州

2024年支持川普、2020年支持前總統拜登的威斯康辛州選民如今是否希望州長與這位共和黨總統同一陣線，一直是州長選戰核心議題。

獲川普背書、已經連任3屆的共和黨籍聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）淡化自己與川普的關係。但民主黨籍對手、密爾瓦基郡（Milwaukee County）行政首長克勞利（David Crowley）試圖將帝芬尼與川普的施政議程連結，最終贏得選舉。

內華達州

這場以民眾生活負擔能力為主軸的選戰中，共和黨籍州長隆巴度（Joe Lombardo）與民主黨籍挑戰者、州檢察長福特（Aaron Ford）勢均力敵。

內華達州居民對關稅、觀光業降溫及高油價表達憂心，讓福特有機會擊敗隆巴度，儘管這位現任州長的募款金額是對手的兩倍。

資料中心也成為選戰核心議題。福特提議暫停給予新資料中心租稅減免，並且要求開發商確保居民不會因此承擔更高能源成本。他也呼籲制定嚴格規範，避免人工智慧（AI）威脅就業。

亞利桑那州

水資源成為飽受乾旱之苦的亞利桑那州選戰關鍵議題。其他主要議題包括生活成本和移民問題，尋求連任的民主黨籍州長郝愷悌（Katie Hobbs）試圖展現自己在邊境安全議題上的強硬立場。

她雖然被視為全美選情最岌岌可危的民主黨籍州長，仍擊敗對手共和黨籍聯邦眾議員畢格斯（AndyBiggs）而成功勝選。

密西根州

密西根州是競爭最激烈州長選戰之一，由民主黨籍州務卿班森（Jocelyn Benson）擊敗共和黨籍聯邦眾議員詹姆斯（John James）。兩人角逐接替因任期限制而無法再競選的民主黨籍州長魏美桂（GretchenWhitmer）。這是本輪選舉19場沒有現任州長參選的選戰之一。

密西根州是兩黨勢力相當接近的搖擺州，川普2016年與2024年在此皆勝出，拜登則於2020年拿下該州。自從1960年代以來，兩黨都不曾在密西根州連續贏得兩任州長選舉。