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銀彈失效 馬斯克4億美元無用

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

共和黨在這次期中選舉大敗，投入巨資幫助共和黨的億萬富豪馬斯克卻不以為意，反而拿自己的破紀錄政治資助開玩笑。衛報估計，馬斯克投入四點四五億美元支持共和黨候選人。

馬斯克在社群媒體Ｘ上發文說，「看來我那些介入選舉的太空雷射，這次沒發揮作用」。身為特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）創辦人的馬斯克，是這次選舉的最大金主，他投入支持共和黨的金額遠超過任何支持民主黨的外部政治資金。

紐約時報二日估計，這次選舉馬斯克的政治捐款達四點四七億美元，並稱該數字肯定被低估，原因是馬斯克的捐款部分為匿名，聯邦紀錄也僅統計到十月十四日，意味選舉最後三周的任何捐款都尚未計入。

選舉預測網站「白宮之路」創辦人飛利浦四日告訴財星雜誌，這可能是美國史上金權政治最慘的挫敗。他估計馬斯克花費約四點五億美元。

馬斯克的銀彈攻勢，反而成為塔拉里科攻擊目標。塔拉里科有支廣告，站在一整面電視牆前，每台電視都播放馬斯克出資的不同攻擊廣告，他指責馬斯克企圖收買選舉。

許多民主黨人誓言，取得國會控制權後將調查馬斯克及他在所謂「政府效率部」的作為。政府效率部曾讓多個聯邦機構人力遭大幅掏空。

美國期中選舉 馬斯克

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