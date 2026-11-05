美選紅州變藍 5連霸老將難逃敗選

美國期中選舉民主黨「藍色海嘯」席捲共和黨票倉，從堪薩斯州參議員馬歇爾到緬因州連任五屆的柯林斯，共和黨參議員紛紛落馬，連眾院選戰操盤手也難逃敗選。生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓民主黨奪得國會，川普未來兩年施政將面臨更大阻力。

民主黨取得參眾兩院多數，並從共和黨手中翻轉七席參議員，進一步拉大席次優勢。

共和黨不只在搖擺選區丟掉席次，連二○二四年輕鬆拿下的州和選區也接連失守。負責共和黨眾院選戰的全國共和黨國會委員會主席哈德森，連自己的北卡州席次也未能保住。

堪薩斯州民主黨候選人韓密爾頓擊敗共和黨現任參議員馬歇爾，成為一九三二年以來首位在堪州當選聯邦參議員的民主黨人。

川普兩年前在堪薩斯州拿下百分之五十七選票，如今，關稅對農業州的衝擊，加上伊朗戰爭推高燃料價格，成為民主黨的助力。緊跟川普的馬歇爾，未能擺脫選民對共和黨施政的不滿。

韓密爾頓則以溫和路線爭取跨黨支持。這位牧師主持全美最大的聯合衛理公會會眾，獲兩位共和黨籍前州長背書。

緬因州則是共和黨溫和派老將失守。民主黨的傑克森擊敗連任五屆的柯林斯，成為民主黨拿下第七個原由共和黨掌握的參院席次。柯林斯雖批評伊朗戰爭、反對對加拿大加徵關稅，仍難以說服選民她已和川普畫清界線。

兩華裔當選聯邦眾議員 均民主黨

據美聯社的計票結果，台裔的劉雲平及孟昭文成功連任聯邦眾議員，兩人均為民主黨籍。台裔、民主黨籍的潘君達則首度當選聯邦眾議員。

台灣出生、美國長大的劉雲平現年五十七歲，二○一四年首度當選聯邦眾議員後連任至今，現任眾院民主黨團副主席。

父母都來自台灣的孟昭文現年五十一歲，她承父親孟廣瑞之業從政，二○○八年當選紐約州州眾議員。她二○一二年首度當選聯邦眾議員，成為美國首位台裔女性聯邦眾議員。

六十一歲的潘君達生於美國，父母也都來自台灣。他曾任小兒科醫師和加州州參、眾議員。