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美國防部長赫塞斯 名列彈劾榜首

聯合報／ 編譯盧思綸葉亭均／綜合報導

紐約時報報導，美國期中選舉民主黨大勝，奪回國會參眾兩院，總統川普剩下二年任期淪為跛鴨總統，未來從人事任命、政府預算到戰爭政策，都將面臨民主黨強力制衡。民主黨全面掌控國會後，不僅川普可能面臨第三度彈劾，國防部長赫塞斯更名列第一個被彈劾目標。

川普三日晚間曾在白宮東廳與多名高階幕僚聚集，觀看期中選舉開票結果。出席者包括副總統范斯、國務卿魯比歐、司法部長布蘭奇以及商務部長盧特尼克。由於共和黨大敗，部分在場人士形容，現場氣氛「陰沉」且「如同喪禮」。

知情人士透露，部分賓客在晚間十時前離開。川普其他盟友私下表示，很慶幸當時不在華府。據了解，整個晚上，川普不斷指責政治幕僚在選前提供錯誤民調資訊。但事實上，幕僚早承認共和黨面臨苦戰。

民主黨明年一月三日掌控參議院後，將有權否決川普提名的聯邦法官及政府高層官員人選，使白宮未來人事布局面臨重大阻礙。

民主黨規畫擴大調查川普、其家族及政府官員。

民主黨第一個彈劾目標可能是國防部長赫塞斯。準眾院議長傑佛瑞斯上月在賓州的一場集會上說，「我們取得多數席位後，首先要做的事之一，就是把赫塞斯趕下台」。民主黨議員抨擊赫塞斯能力不足、涉及貪腐問題、爭議政策不斷，且是力主攻打伊朗的要角。

過去二年，共和黨掌控國會兩院，大致配合川普施政，幾乎將國會角色降為旁觀者。如今民主黨重掌國會，意味川普無法再像過去一樣順利推動政策，國會將成為制衡白宮重要力量。

美國期中選舉 赫塞斯 川普

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