美選多元結果 穆斯林、原民、非裔、同志里程碑

這次美國期中選舉創多項歷史性的紀錄，像民主黨籍的傑佛瑞斯有望成為美國首位非裔聯邦眾議院議長。美聯社三日報導形容，呈現近年最多元的選舉結果。

民主黨籍前聯邦眾院議長裴洛西在該黨獲壓倒性勝利後聲明，「今晚美國人民改變我們國家的方向；透過選出民主黨占多數的眾院，人民打破共和黨對華府權力的壟斷，也恢復憲政體制對總統的制衡。目前這位總統執政以來，彷彿自認為不該受任何制約」。

薩伊德成為美國首位穆斯林聯邦參議員。他在密西根州底特律對徹夜等候開票結果的支持者說，「我們做到了！我很引以為傲」。在民主黨內初選敗給薩伊德的聯邦眾議員史蒂文斯，三日選前最後一刻倒戈支持共和黨籍前聯邦眾議員羅傑斯。

民主黨籍明尼蘇達州副州長弗拉納根是奧吉布瓦族白土部落族人，成為美國首位原住民女性聯邦參議員。

新罕布夏州民主黨聯邦眾議員帕帕斯擊敗共和黨籍前聯邦參議員蘇努努，成為美國首位公開出櫃的男性聯邦參議員。

民主黨籍前亞特蘭大市長巴頓斯擊敗共和黨籍富豪傑克森，成為美國首位非裔女性州長。她這次當選喬治亞州長，填補美國二五○年從未有非裔女性擔任州長的空白，為美國政壇非裔女性樹立新里程碑。

民主黨籍的希諾霍薩擊敗共和黨籍現任州長艾伯特，成為德州史上首位拉丁裔州長，也是該州近卅多年首位民主黨籍州長。

民主黨籍的哈蘭德當選新墨西哥州長，成為美國首位原住民女州長。她出身拉古納普韋布羅族，二○一八年就成為首批當選美國國會議員的兩位原住民女性之一，和拜登政府任內的美國首位原住民部長。

民主黨籍前俄亥俄州衛生廳長艾克頓擊敗共和黨籍富豪拉馬斯瓦米，成為該州首位女州長；該州隔廿年再度選出民主黨籍州長。