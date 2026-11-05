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伊戰、關稅 美國總統 遭遇最堅決否定

聯合報／ 國際中心／綜合報導
共和黨在這次美國期中選舉全面慘敗。圖為穿該黨代表色紅衣的兩位支持者三日在德州達拉斯選情之夜，對選舉結果難以置信、滿臉沮喪。路透
共和黨在這次美國期中選舉全面慘敗。圖為穿該黨代表色紅衣的兩位支持者三日在德州達拉斯選情之夜，對選舉結果難以置信、滿臉沮喪。路透

華爾街日報指出，共和黨三日在期中選舉慘敗，是現代政治史上美國總統遭遇的最堅決否定。紐約時報社論則以「美國人民已否定川普」為題，指出選民以選票拒絕川普過去兩年破壞民主的作為。

華爾街日報指出，川普重返白宮時，擁有許多第一任所沒有的優勢，他的文化影響力甚至讓職業美式足球球員在達陣區跳起「川普舞」。僅僅兩年後，他的政治地位急速崩跌，一切都源於他誤判自己左右局勢能力。

他與伊朗開戰，對美國貿易夥伴加徵關稅，捲入海外衝突、抑制通貨膨脹承諾。他強力干預共和黨初選，讓共和黨推出一批效忠他卻實力薄弱的候選人，以致在德州、堪薩斯州等傳統票倉遭遇數十年未見的敗選。

曾任德州共和黨州眾議員的維拉爾巴表示：「今天的事情是美國政治板塊大移動。選民徹底否定『讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）運動』、川普本人以及整個川普主義。」

期中選舉結果顯示，即使共和黨支持者也有許多人反對川普的政策。根據美聯社等媒體調查多達七萬五千名選民，超過四分之一共和黨支持者表示，川普關稅政策傷害經濟；另外四分之一認為，他讓經濟狀況變糟。

這次選舉顯示，川普的執政策略存在風險。這套策略依賴激發ＭＡＧＡ基本盤熱情，包括強硬打擊移民、對抗大學及企業的多元化措施，及透過社群媒體頻繁發布粗俗、挑釁言論，以「羞辱自由派」為樂。這種策略疏遠其他非基本教義派選民，立場較溫和的共和黨人以及傾向共和黨的獨立選民，都逐漸離開共和黨。反映在參院選舉上，就是共和黨支持者分裂，流失大量獨立選民支持。

新罕布夏州共和黨全國委員會前成員拉特表示，「這是一場全面慘敗」，川普讓共和黨支持基礎變得更狹窄，因為他排斥任何被視為不忠誠的人。

紐時社論則指出，面對干預，數千萬美國人仍前往投票，拒絕縱容川普。除選民，更特別肯定三股力量：選務人員、法律倡議者與法官，稱他們共同守住保障投票權規則。

司法部去年要求各州交出選民生日、駕照資訊及部分社會安全碼，部分共和黨與民主黨官員拒絕配合。

社論最後強調，威權領導人經常藉國會選舉鞏固權力，但美國選民此次拒絕讓川普得逞。

美國期中選舉 川普 紐時

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