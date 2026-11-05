藍色海嘯 民主黨狂勝參眾院變天

民主黨三日在美國期中選舉中取得壓倒性勝利，奪下參眾兩院控制權。選民藉由選票表達不滿美國總統川普施政，讓民主黨掀起「藍色海嘯」，不但在眾院大幅過半，還在傳統共和黨票倉贏得多個共和黨把持數十年的參議員席位。川普對紐約時報表示，他「完全願意接受這些結果」，準備與民主黨人合作。

截至台灣時間四日晚間開票結果顯示，民主黨在一百席的參院至少已掌握五十四席，比選前增加七席，仍有兩席尚未開出，共和黨只剩四十四席。眾院方面，民主黨已確定拿下二二八席，超過過半門檻二一八席，共和黨則是一三九席，仍有六十八席尚未開出。ＮＢＣ新聞估計，眾院最終席次將是民主黨二五五席，共和黨一八○席。

堪薩斯州參院席位 共和黨霸百年易主

選前各界預估民主黨將掀起藍色浪潮，但觀察家稱開票結果堪稱藍色海嘯。民主黨在愛荷華州、堪薩斯州、俄亥俄州、北卡州、南卡州甚至德州等共和黨票倉，都贏得參議院席位。共和黨已占據德州和南卡州參議院席位數十年，堪薩斯州席次更是共和黨把持近一世紀。

紐約時報估計，民主黨在眾議院席位的全國總得票率領先共和黨約十三個百分點，是至少半世紀以來兩黨在國會選舉中取得的最大領先優勢。民主黨在年輕選民和西班牙裔選民也取得顯著進展，ＮＢＣ新聞出口民調顯示，拉美裔選民有六成二支持民主黨候選人，僅三成五支持共和黨候選人，十八至廿九歲年輕選民有七成二投給民主黨，僅二成五投共和黨，而兩年前總統大選年輕族群對兩黨的支持度相去不遠。

德州卅多年首位拉丁裔民主黨州長

民主黨在州長選戰也大有斬獲，奪下多個原本共和黨主政的州。在喬治亞州，民主黨前亞特蘭大市長巴頓斯成為美國首位非裔女性州長，是民主黨一九九八年以來再度贏得喬治亞州長寶座。在德州，民主黨希諾霍薩擊敗尋求第四任的共和黨現任州長艾伯特，成為德州史上首位拉丁裔州長，也是該州近卅多年首位民主黨籍州長。

民主黨俄亥俄州前衛生廳長艾克頓擊敗共和黨富豪拉馬斯瓦米，成為該州首位女州長，也是俄亥俄州廿年來首次選出民主黨州長。民主黨加州州長候選人貝西拉則輕鬆擊敗川普力挺的希爾頓，成為加州歷史上首位拉丁裔州長。

共和黨慘敗，凸顯選民對川普經濟治理表現以及他二月發動伊朗戰爭不滿。美伊戰爭導致汽柴油價格大漲，多項民調顯示選民對生活成本感到焦慮，也不支持川普對伊朗開戰和關稅等政策。川普三日接受華爾街日報專訪，承認美伊戰爭是共和黨大敗的部分原因，但他堅稱不後悔開戰。

共和黨在這次美國期中選舉大敗。共和黨籍總統川普可能淪為「跛鴨總統」。法新社

川普認為，油價上漲才是最大的政治包袱，而非美伊戰爭。儘管共和黨在堪薩斯州、南卡州及德州等共和黨鐵票區敗選，川普的支持度也大幅下滑，但他仍否認選舉結果代表選民否定他的施政。他說：「這只是當下選舉結果，而且我的名字不在選票上。最大的問題就是我沒有參選。」

川普主張，選民並非因為不滿經濟或川普政府內部涉嫌貪腐，才透過選票否定共和黨，他也不後悔在選舉造勢期間沒有多談經濟問題。

國會民主黨人已在醞釀彈劾國防部長赫塞斯。川普表示，沒有計畫調整政府人事，並表態支持赫塞斯。川普沒有質疑選舉結果，表示期待與民主黨合作，但必要時會動用否決權。

新國會將在明年一月三日開議。紐約時報報導，「國際危機組織」分析師楊晧暐說，對台灣而言，這次選舉結果可能是一個「潛在的正面訊號」。他表示，民主黨主導的國會可能加大對白宮施壓，要求川普批准擱置多時的對台軍售案。

北京中國人民大學國際關係學教授時殷弘則預測，民主黨勝利可能會為美中關係帶來麻煩。中國大陸國家主席習近平與川普曾在五月的峰會上達成共識，支持雙方「建設性戰略穩定」關係。時殷弘預測，這項共識可能會瓦解，因為「川普突然不再擁有近乎無所不能的權力」。他認為，民主黨主導的國會也可能進一步強化美國與日本等傳統盟友關係，這同樣不符合大陸利益。

各國恐須面對美國重新施壓關稅

此外，美國貿易官員已花費數月調查十多個被控違反勞工規範、產能過剩國家。白宮如今不需要擔心通膨像選前那樣受關注，各國可能必須面對美國重新以關稅施壓。日本、大陸和越南可能成為美加徵關稅目標，使整體稅率重新逼近今年二月美國最高法院推翻川普對等關稅之前水準。