藍色海嘯橫掃 民主黨狂勝 國會、地方變天

美國本屆期中選舉，民主黨掀起「藍潮」，甚至可說是「海嘯」，不僅讓川普失去共和黨全面掌握國會的優勢，連德州等共和黨票倉的地方選舉也意外變天，反映選民對物價和伊朗戰爭的不滿已到極限，引爆對川普以高關稅、製造業回流為主的經濟路線大反彈。

然而，民主黨要實際翻轉川普政策，仍須面對總統否決權。

截至台灣4日晚間開票結果顯示，民主黨在100席的參院至少已掌握54席，共和黨只剩44席，尚有兩席未開出。眾院方面，民主黨確定拿下228席，超過過半門檻的218席，共和黨則是139席，總計仍有68席未開出。NBC新聞估計，眾院最終席次將是民主黨255席，共和黨180席。

彭博資訊指出，這是美國20年未見的期中選舉大勝場面，將終結共和黨對華盛頓的全面掌控，代表川普第二任期的剩餘日子將比頭兩年艱難。明年1月3日新國會就任後，民主黨預料將取得發出傳票、展開調查，乃至啟動彈劾程序的權力，瞄準川普政府和家族的商業利益。

但國會翻轉，不等於川普的政策將全數撤銷。他仍掌握白宮，並已揚言成為「否決先生」。藍潮只是先削弱這套政策的民意基礎，接下來能有多少改變，仍取決於國會的制衡和白宮的因應方式。

選後局勢多空交錯複雜，全球資產價格隨之陷入劇烈震盪，那斯達克100指數期指4日在亞洲盤一度重挫逾2%，道瓊和標普500期指一度跌逾1%，但隨後風向逆轉，韓股KOSPI指數由下跌4%翻紅收漲，台股跌幅也見收斂。美股期指同步翻紅，到紐約早盤道瓊暴漲1,000點，漲幅超過2%，標普500漲逾1%。

美國公債上漲，殖利率反向走低，美元指數也下滑。現貨金價大漲逾2%，站回每英兩4,000美元大關，白銀等貴金屬同步勁揚。

川普接受媒體專訪時表示，「絕對願意」接受期中選舉結果，並已準備好與民主黨合作，但不忘重申，「否決權是我擁有的最強大權力之一…我們會共同努力把事情做好」。

川普坦承，伊朗戰爭是共和黨期中選舉失敗的原因之一，但他認為，對伊朗開戰是非常明智的決定，不後悔做這樣的決定，「如果重來一次，還是會這麼做」。但他承認，選民對汽油價格並不滿意。

川普堅稱，儘管共和黨遭遇大規模挫敗，他對第二任期前兩年的施政毫無悔意，「我認為這是任何一位總統歷史上最成功的兩年。」

他在投票日當晚在白宮東廳與多名高階幕僚聚集，觀看選舉開票結果。部分在場人士形容，現場氣氛「陰沉」，「如同喪禮」。知情人士透露，整個晚上，川普不斷向政治幕僚發洩不滿。